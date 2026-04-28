Mercato ASSE : Signature imminente d’un prodige à Sainté

L’ASSE est sur le point de signer un jeune joueur talentueux et très prometteur. Il va renforcer l’équipe de Philippe Montanier la saison prochaine.

Mercato : L’ASSE offre un premier contrat pro à Mehdy Lutin Zidee

L’équipe professionnelle de l’ASSE est décimée, alors qu’elle doit encore jouer deux matchs décisifs pour la montée en Ligue 1. Parmi les joueurs blessés et indisponibles, il y a Paul Eymard (fracture du tibia) et Nadir El Jamali (genou), deux jeunes joueurs issus du centre de formation du club. Lancés en Ligue 2 cette saison, ils ont subi des interventions chirurgicales et leur saison est déjà terminée.

Pour la saison prochaine, la direction stéphanoise a déjà prévu de promouvoir Mehdy Lutin Zidee, un joueur de la même génération (2008) que Paul Eymard et Djylian N’Guessan. Impressionnant avec l’équipe U19, puis la Réserve, l’attaquant prometteur a décroché son premier contrat professionnel.

Selon les informations de Peuple-Vert, il va signer bientôt un contrat de trois ans, soit jusqu’au 30 juin 2029. Le contrat aspirant du joueur de 18 ans arrivait à expiration en juin 2026, mais l’AS Saint-Etienne a décidé de converser, afin de lui donner l’opportunité de poursuivre son développement au sein de l’équipe professionnelle de son club formateur.

Lutin Zidee, un profil qui colle au football moderne

Dans son commentaire sur cette signature dans les tuyaux, le média spécialisé évoque « une étape importante pour ce pur produit du centre de formation stéphanois et une marque de confiance forte du club pour un joueur qui monte en puissance ces derniers mois ».

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Polyvalent, Mehdy Lutin Zidee est capable de jouer sur tout le front de l’attaque, comme l’exige le football moderne. Sa vitesse et son aisance technique lui permettent « de faire des différences », comme le souligne la source.