ASSE : Après Bastia et Troyes, Rodez prépare un sale coup !

L’adversaire de l’ASSE lors de la prochaine journée de Ligue 2, Rodez AF, prépare un sale coup contre les Verts, à la suite de Bastia et Troyes.

Rodez – ASSE : Le RAF vise une place dans le top 5

L’ASSE se prépare pour affronter Rodez AF, lors de la 33e et avant dernière journée. Le déplacement au stade Paul-Lignon s’annonce périlleux pour les Stéphanois, car les Ruthénois visent une place dans le Top 5.

Sixième avant la confrontation avec l’équipe de Philippe Montanier, ils sont à égalité de points (52) avec le Stade de Reims (5e) et ils n’ont que deux points de retard sur le Red Star (4e).

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Rodez peut même finir devant l’AS Saint-Etienne (57 points), s’il remporte ses deux derniers matchs et que les Stéphanois perdent les leurs. L’équipe de Didier Santini a donc un gros coup à jouer dans le dernier virage de la Ligue 2.

Santini : « On peut encore rêver et y croire jusqu’au bout »

En effet, si elle finit dans le top 5, elle jouera les play-offs puis éventuellement les barrages, pour espérer rejoindre la Ligue 1. Pour ce faire, le RAF a à cœur de jouer la qualification jusqu’au bout de la saison. Selon son entraîneur, il attend l’ASSE de pied ferme dans l’Aveyron.

« On peut encore rêver ! À la maison, ça va être fantastique de jouer face à cette grande équipe. Il faudra jouer notre jeu et y croire jusqu’au bout », a-t-il déclaré, dans la dernière édition de Centre Presse Aveyron.

La rencontre est annoncée à guichets fermés, compte tenu de l’engouement qu’il suscite. « Ce sera un match assez fou. Il faudra mettre beaucoup de valeurs, de folie, contre une équipe qui, on le sait, aura énormément la possession. Il faudra s’éclater et donner du plaisir aux gens. Et le meilleur gagnera », a indiqué Didier Santini.

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Après les victoires de Bastia (2-0) et de l’ES Troyes AC (0-3) contre l’AS Saint-Etienne, Rodez AF rêve aussi d’un coup pareil contre de fragiles Verts, dans le sprint final.