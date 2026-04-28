Mercato ASSE : L’erreur à 20M€ de KSV qui plombe les verts

Alors que l’ASSE voit lui échapper la deuxième place synonyme de montée directe en Ligue 1, Pierre Ménès pointe sans détour la responsabilité de Kilmer Sports dans ce gâchis. Il dénonce une faute de gestion du mercato qui pèse aujourd’hui de tout son poids sur les ambitions des Verts.

Mercato ASSE : Quand garder un joueur devient une faute stratégique

Il y a des non-décisions qui coûtent autant qu’une défaite. L’été dernier, Kilmer Sports a choisi de conserver Lucas Stassin malgré une offre estimée à 20 millions d’euros et malgré la volonté du joueur lui-même de partir. Un choix présenté comme une marque de confiance dans le projet, mais qui ressemble aujourd’hui davantage à une erreur de casting managerial.

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Pierre Ménès, interpellé par un supporter, n’a pas usé de précautions oratoires : « Il y avait vraiment moyen de faire un bon billet de 20 M€ en vendant Stassin l’été dernier. Tu l’as gardé contre son gré, il a mis des mois à se remettre dans le game et peut-être que ces 20 M€ équilibreraient un peu plus les comptes », a-t-il répondu. Un constat lapidaire, mais difficilement contestable quand on observe la trajectoire du club depuis août.

Un effectif trop juste pour les exigences de la L1

Au-delà du cas Stassin, c’est toute la politique de recrutement de KSV que Ménès remet en cause. « L’équipe est très perfectible dans tous les secteurs. Il y a beaucoup de joueurs qui n’ont pas le niveau L1 dans cette équipe de Saint-Étienne », tranche-t-il sans ambages. Des mots qui font écho à la réalité du terrain : deux défaites consécutives, à Bastia (0-2) puis face à Troyes (0-3), ont fait chuter les Verts de la deuxième place, désormais occupée par Le Mans.

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Il ne reste que deux journées pour inverser la tendance. La mission est possible, mais les signaux envoyés par le groupe depuis plusieurs semaines inspirent peu de sérénité. L’embellie enregistrée à l’arrivée de Philippe Montanier début février semble déjà appartenir à un autre temps.

KSV face à l’addition de ses propres choix

Ce qui est frappant dans l’analyse de Ménès, c’est qu’elle ne porte pas sur un accident de parcours, mais sur une logique d’ensemble défaillante. Garder un joueur qui voulait partir, sans lui garantir les conditions d’une intégration sereine, c’est prendre le risque de se retrouver avec un effectif amoindri sur le plan mental autant que physique. Stassin a « mis des mois à se remettre dans le game » et ce temps perdu a eu un prix collectif.

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Si l’ASSE parvient malgré tout à accrocher la montée, Kilmer Sports devra tirer les leçons de cet exercice chaotique. Avec Montanier, entraîneur rompu aux exigences de l’élite, aux manettes, le club disposera d’un conseiller avisé pour reconstruire un effectif à la hauteur. Mais la vraie question est plus simple : saura-t-on, cette fois, écouter ceux qui connaissent le football ?