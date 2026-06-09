Mercato PSG : Le prochain club de Lucas Chevalier connu ?

Relégué au rang de remplaçant derrière Matvey Safonov, Lucas Chevalier devrait quitter le PSG cet été. Le portier français voit d’ailleurs des portes s’ouvrir en Angleterre. Ce qui n’est pas pour lui déplaire.

Mercato : Le divorce entre Lucas Chevalier et le PSG se précise

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Lucas Chevalier traverse une période très compliquée au Paris Saint-Germain. L’international tricolore était arrivé dans la capitale avec l’étiquette de futur grand espoir. Il avait enchainé de brillantes prestations dans les cages du PSG, avant de perdre pied. Le joueur de 24 ans n’a été titularisé qu’à 17 reprises en championnat.

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Lucas Chevalier a sombré cette saison, perdant même sa place de titulaire au profit de Matvey Safonov. Il a par la même occasion été écarté de l’équipe de France pour la Coupe du monde 2026. Ce déclassement pousse désormais l’ancien prodige du LOSC vers la porte de sortie. Au point où son divorce avec le PSG semble inéluctable.

Aston Villa et Tottenham se positionnent

Plusieurs destinations se dessinent déjà pour relancer sa carrière. Les géants stambouliotes, Besiktas et Fenerbahçe aimeraient bien l’attirer en Turquie. La Premier League semble aussi bien partie pour l’accueillir. Aston Villa et Tottenham s’intéressent de très près à son profil, indiquent plusieurs sources anglais.

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Ces formations britanniques passeront-elles à l’action pour son transfert. Le prix de vente de Lucas Chevalier est estimée autour de 20 millions d’euros, soit moitié moins que son prix d’achat. Un transfert en Premier League lui permettrait de se relancer et de prouver son véritable niveau dans un championnat très compétitif.