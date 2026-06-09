Mercato ASSE : Un premier gros transfert en négociation

Le départ de Lucas Stassin de l’ASSE se profile. Un club portugais est entré en contact avec KSV pour le recruter cet été.

Mercato : Le FC Porto négocie le transfert de Stassin avec l’ASSE

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La nomination d’un nouvel entraîneur à l’ASSE ne change rien pour l’avenir de Lucas Stassin. Il devrait quitter le club cette saison, en raison du maintien en Ligue 2. Il veut rejoindre un club de l’élite depuis la saison dernière. L’attaquant belge avait été bloqué par la Direction stéphanoise.

Cet été, il dispose d’un bon de sortie. Il peut partir, mais au prix exigé par Kilmer Sports Ventures. Très convoité en Ligue 1 la saison dernière, notamment par le Paris FC, l’avant-centre de 21 ans pourrait rejoindre un club à l’étranger. Selon les informations de Nieuwsblad, le FC Porto a entamé les négociations avec l’AS Saint-Etienne pour son transfert.

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Les contacts entre Lucas Stassin et le club semblent également avancés. Ses agents se seraient déplacés à Porto pour accélérer les discussions avec le champion du Portugal. Le départ du numéro 9 des Verts se profile donc. Mais à quel prix partira-t-il ?

AS Saint-Etienne : KSV ne bradera pas Lucas Stassin

L’été dernier, KSV avait refusé plusieurs offres, dont l’une, en provenance de Russie, était estimée à 35 millions d’euros. Trasnféré du KVC Westerlo (Belgique) à 10 millions d’euros, le néo-international belge est évalué à 15 millions d’euros par Transfermarkt et il est sous contrat jusqu’en juin 2028.

Pour racheter ses deux années de contrat, le FC Porto devrait débourser un montant dans les proportions de sa cote actuelle. Cependant, l’ASSE pourrait faire monter les enchères si elle reçoit plusieurs offres pour Lucas Stassin cet été.

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Pour rappel, le marché des transferts d’été ouvre officiellement le 15 juin, pour se refermer le 1er septembre 2026.