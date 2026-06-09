Mercato Stade Rennais : Un roc français dit oui pour signer  

Le Stade Rennais est chaud pour boucler la signature d’un latéral français. La porte est ouverte pour le transfert de la pépite à Rennes.

Mercato Stade Rennais : Un crack français se rapproche de Rennes

La suite après cette publicité

Le Stade Rennais accélère pour Saël Kumbedi. Le technicien rennais Franck Haise veut absolument le latéral droit, et les discussions avancent à grands pas.

Selon les indiscrétions, le club breton se trouve en excellente posture pour boucler ce transfert estival. Le défenseur français de 21 ans évolue actuellement au VfL Wolfsburg. Il figure tout en haut de la liste des priorités rennaises pour verrouiller le couloir droit.

À voir

Mercato : Bradley Barcola au PSG, c’est (presque) fini ?

L’aventure allemande de l’ancien Lyonnais touche à sa fin. Suite à sa récente relégation en Bundesliga 2, Wolfsburg doit impérativement dégraisser sa masse salariale et rebâtir son effectif, une situation critique qui pousse inévitablement le joueur formé en région parisienne vers la sortie. Rennes a sauté sur l’occasion.

Lire aussi : Mercato : C’est fait, le Stade Rennais s’offre un défenseur

Une première offre de 10 millions d’euros, complétée par divers bonus, aurait déjà été transmise aux dirigeants allemands. Cette proposition tourne autour de la valeur marchande du joueur, estimée à 12 millions d’euros par le site spécialisés Transfermarkt.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato Stade Rennais : Accord conclu, un buteur va signer

À voir

Mercato OM : Énorme revirement pour Greenwood ?

Mercato : Ça chauffe entre le Stade Rennais et l’OM !

Le dossier pourrait se décanter encore plus vite que prévu, car Saël Kumbedi aurait déjà dit oui aux dirigeants bretons. Séduit par le temps de jeu promis et excité à l’idée de disputer la Ligue Europa, le jeune latéral aurait validé le projet sportif. Cet accord verbal booste la confiance des recruteurs rennais, même si tout le monde attend désormais une confirmation définitive.