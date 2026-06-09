Mercato PSG : Accord bouclé pour cet international anglais ?  

La direction du PSG dégote un milieu offensif en Angleterre pour ce mercato estival. Les Anglais ont fixé le tarif pour leur joueur.

Mercato : Le PSG s’attaque à un international anglais

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Le PSG prépare une offre XXL pour un Anglais. Si l’entraîneur Luis Enrique prône d’abord la stabilité de son effectif, les dirigeants parisiens n’excluent pas un coup d’éclat spectaculaire. Une piste prioritaire se dégage déjà en Angleterre : le milieu offensif Morgan Gibbs-White.

Paris cible le joueur de Nottingham Forest pour anticiper un éventuel départ de l’international sud-coréen Lee Kang-in. Le club de la capitale passe à l’action. Selon les révélations du média Nottingham Forest Live, le Paris SG est concrètement venu aux renseignements pour l’international anglais de 26 ans.

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La tâche s’annonce complexe. Nottingham Forest refuse de brader son joyau, d’autant plus que le club anglais s’apprête déjà à perdre sa pépite Elliot Anderson, en partance pour Manchester City. Le prix de départ est fixé à 70 millions d’euros. C’est une somme colossale pour Paris, surtout pour un joueur qui devra batailler ferme afin de gagner sa place de titulaire dans le Onze de Luis Enrique.

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La saison dernière, Gibbs-White a claqué 18 buts et délivré 7 passes décisives en 53 matchs toutes compétitions confondues. Ses statistiques impressionnent l’Europe. Le milieu offensif brille par son efficacité redoutable devant le but. Un tel rendement attire les cadors européens. Le PSG n’est pas seul sur le coup. Arsenal, Chelsea, Tottenham et Manchester United suivent également sa situation de très près.