Mercato OM : Un redoutable buteur se rapproche de Marseille  

Les dirigeants de l’OM craquent pour un serial buteur en Espagne. Le coup se prépare pour ce mercato estival.

Mercato : L’OM lorgne un buteur nigérian

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La direction de l’OM prépare un coup XXL en Espagne. Pour lancer idéalement le mercato estival, les dirigeants olympiens préparent une offre de 18 millions d’euros afin de recruter un nouvel avant-centre.

Le prochain coach Bruno Genesio veut opérer certains changements. Il exige des renforts, et le secteur offensif l’inquiète en priorité. Les recruteurs s’activent donc en coulisses. Selon les informations d’Africa Foot, une piste prioritaire est identifiée. Il s’agit d’Akor Adams, le crack nigérian du FC Séville.

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À 26 ans, Adams connaît déjà le championnat français. L’attaquant nigérian a déjà martyrisé les défenses françaises sous les couleurs de Montpellier. Cette expérience du championnat national constitue un atout pour l’Olympique de Marseille, qui s’offrirait ainsi un joueur immédiatement opérationnel.

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Mais le dossier est un peu compliqué. Séville retient son joueur. Lié au club espagnol jusqu’en juin 2029, le puissant buteur possède un contrat longue durée qui complique les négociations. Marseille espère briser la résistance andalouse grâce à son chèque de 18 millions d’euros. Cette somme devrait inciter Séville à ouvrir les discussions.

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Akor Adams sort d’un exercice convaincant en Espagne. Il a fait trembler les filets 10 fois et a délivré 4 passes décisives en 33 matchs cette saison. Le profil séduit totalement le staff technique de Bruno Genesio. Face à une telle efficacité, l’OM s’apprête à accélérer les discussions dans les prochains jours pour boucler l’affaire au plus vite.