INFO Mercato : Une surprise pour remplacer Greenwood à l’OM

Alors que Mason Greenwood se rapproche d’un départ, la direction de l’OM ne reste pas les bras croisés. Une piste, pour le moins inattendue, est explorée pour le remplacer.

Mercato : L’OM anticipe le départ de Mason Greenwood

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L’Olympique de Marseille est confronté à une situation délicate. Son déficit abyssal de 100 millions d’euros l’oblige à générer des liquidités significatives lors de ce mercato. Plusieurs joueurs seront ainsi invités à quitter le navire cet été. Mason Greenwood figure notamment en tête de liste.

L’attaquant anglais conserve une belle côte sur le marché des transferts. Ses 26 buts et 11 passes décisives cette saison ont tapé dans l’œil de Fenerbahçe, l’Atlético Madrid et l’AS Rome. Le club romain a d’ailleurs entamé des négociations souterraines pour son transfert même si un accord est encore très loin d’être conclu. L’OM, de son côté, ne reste pas inactif.

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Les nouveaux dirigeants anticipent compenser le départ de l’international anglais. Et selon les journalistes Alfredo Pedulla et Antonio Parrotto, l’OM aimeraient attirer Armand Laurienté. L’attaquant de 27 ans évolue actuellement à Sassuolo, où il s’est imposé comme une valeur sûre.

25 millions d’euros pour Armand Laurienté

Son profil alliant expérience de la Ligue 1, puissance physique et capacité à faire la différence – 7 buts et 9 passes décisives cette saison – en font une alternative crédible aux yeux de Stéphane Richard et Grégory Lorenzi.

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La valeur marchande d’Armand Laurienté est estimée à 25 millions d’euros. L’OM devra tout même faire face à une rude concurrence sur cette piste offensive. Besiktas et de l’AS Monaco seraient aussi sur ses traces.