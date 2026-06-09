Mercato ASSE : C’est confirmé, Ivan Gazidis négocie un gros transfert

Les dirigeants de l’ASSE se penchent sur l’avenir d’un jeune crack du centre de formation. Il sera envoyé en prêt cet été. Des prétendants sont chauds pour l’accueillir.

Mercato ASSE : Axel Dodote sur le départ cet été ?

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L’ASSE va-t-elle prêter sa pépite ? Axel Dodote, grand espoir du centre de formation stéphanois, s’apprête à faire ses valises. Un départ temporaire se dessine pour cet été.

Du beau monde tourne autour du jeune défenseur central. À peine son premier contrat pro en poche, le joueur de 19 ans attise les convoitises. Il lui faut du temps de jeu. Selon le média Peuple Vert, plusieurs équipes s’activent en coulisses pour négocier un prêt.

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Le Puy-en-Velay se positionne pour le recruter. Ce pensionnaire de la Ligue 3 veut convaincre les dirigeants foréziens. Pour le natif de Seine-et-Marne, ce rebond en Auvergne représenterait une vraie progression après ses matches en National 3. Rappelons qu’il n’a encore jamais joué avec l’équipe première de l’ASSE.

Mais le club de Ligue 3 n’est pas seul sur le coup. La concurrence s’annonce rude. Un club de Ligue 2, basé dans le sud de la France, observe attentivement la situation. Si aucune offre officielle n’est tombée, l’intérêt de cette écurie sudiste reste concret.

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Pour Saint-Étienne, céder temporairement son joueur est un choix logique. Le plan est de l’envoyer s’aguerrir ailleurs. International français chez les jeunes (U18 et U19), Dodote possède un profil athlétique très convoité et une marge de progression immense. Lié à l’ASSE jusqu’en 2028, il reviendra ensuite dans le Forez pour postuler à une place de titulaire.