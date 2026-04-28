Vente OL : Qui sont les favoris pour reprendre Lyon ?

Des favoris se dégagent déjà pour acquérir l’OL, selon les confidences d’un proche du dossier de la vente du club rhodanien.

Mercato : L’OL mis en vente par l’administrateur judiciaire

Mis en vente depuis quelques semaines, l’OL pourrait trouver rapidement un repreneur. Plusieurs fonds d’investissements, des hommes d’affaires et des milliardaires ont manifesté leur intérêt, comme nous l’avions relayé il y a quelques jours.

Désormais, les oreilles sont tendues du côté du cabinet Cork Gully en Angleterre, administrateur judiciaire d’Eagle Football Group, pour connaître les entités ayant fait acte de candidature pour reprendre en main le club détenu par John Textor, via Eagle Football Holdings Bidco Limited.

Ares et Kang, favoris pour le rachat de l’Olympique Lyonnais

Entretemps, Malek, ancien avocat et actionnaire de l’Olympique Lyonnais, donne des indices sur les premières tendances sur le dossier de la mise en vente du club de Lyon. Il confirme l’intérêt du créancier Ares Capital, mais aussi celui de Michele Kang, l’actuelle patronne d’Eagle Football Group et président du club depuis juin 2025.

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« Ceux qui sont intéressés par le club, ce sont les créanciers (Ares principalement), et Michele Kang. Donc on peut parler de changement de contrôle plus que d’acquisition ou de rachat », a-t-il confié dans l’émission TKYDG.

Pour rappel, John Textor, l’actionnaire principal de l’OL, a été écarté du contrôle opérationnel du club depuis mars et est invité à coopérer avec l’administrateur désigné par la justice britannique pour la liquidation d’EFG.

Il faudra un « fou » pour racheter un OL surendetté

Selon Malek, outre Ares et Kang, il faut un fou pour tenter de reprendre le club surendetté sous la présidence de John Textor.

« Le club est destiné à changer de propriétaire, car celui-ci n’a plus les moyens d’assurer le train de vie et est en liquidation en Angleterre. […]. Est-ce qu’on va avoir simplement une reprise, donc un changement de contrôle ? Ou un achat par un tiers, même si moi, j’appelle ça un fou. Car il faudra mettre beaucoup d’argent et restructurer le club. La reprise du club est possible, mais ça va impliquer beaucoup de manœuvres, et dépenser moins. On reste dans cette même logique financière précaire », a-t-il expliqué.

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Parlant de surendettement, le rapport de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) de la LFP indique un déficit de plus de 200 millions d’euros à l’Olympique Lyonnais, sur l’exercice 2024-2025.