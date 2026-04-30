Mercato : Habib Beye informé d’un transfert imminent à l’OM

Alors que le mercato n’a même pas encore ouvert ses portes, Habib Beye a été averti d’une future signature définitive à l’OM. Timothy Weah va rester.

Mercato OM : Habib Beye est fixé pour Timothy Weah

L’Olympique de Marseille est confronté à des difficultés financières. Soit près de 100 millions d’euros de pertes selon le dernier rapport de la DNCG. Ce déficit poussera le club entraîné par Habib Beye à se séparer de plusieurs joueurs.

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C’est dans ce sens que les noms de Mason Greenwood, Pierre-Emerick Hojbjerg ou encore Leonardo Balerdi figure sur la liste des candidats. Par contre, Timothy Weah ne devrait pas quitter l’OM cet été. L’international américain est prêté par la Juventus avec une option d’achat obligatoire.

14 millions d’euros pour son transfert définitif

La direction marseillaise devra payer 14 millions d’euros pour son transfert définitif. Timothy Weah a lui-même levé le doute sur son futur devant la presse. Il veut s’inscrire durablement à Marseille, déclarant : « je suis là pour la saison prochaine ».

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Cet engagement est un soulagement pour Habib Beye. L’un de ses titulaires est déterminé à poursuivre à l’OM en dépit des difficultés sportives et économiques. Il reste à savoir si le coach sénégalais sera lui-même maintenu à son poste. Le doute persiste.