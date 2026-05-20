Mercato ASSE : Un taulier de Rodez visé par Saint-Etienne

L’ASSE veut piocher à Rodez pour se renforcer. Un milieu de terrain du club ruthénois intéresse le club stéphanois, mais une forte concurrence est déjà en place.

Mercato : Trouillet visé par l’ASSE, mais aussi Angers, Brest et Nantes

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L’ASSE a affronté Rodez AF à trois reprises cette saison. Deux fois en Ligue 2 et lors du match de play-off 2, dont l’issue s’est décidée aux tirs au but. Le club stéphanois a été séduit par le profil d’Alexis Trouillet et s’est positionné pour le recruter, selon l’information exclusive de Peuple-Vert. Natif de Saint-Priest-en-Jarez, il pourrait être tente de revenir chez lui en Loire.

Cependant, l’AS Saint-Etienne n’est pas le seul à avoir coché le nom du milieu de terrain de RAF. Il est également sur les tablettes d’Angers SCO et du Stade Brestois en Ligue 1, mais aussi du FC Nantes fraîchement relégué en ligue 2, d’après la source. Si l’équipe de Philippe Montanier remonte en Ligue 1 à l’issue des barrages contre l’OGC Nice, ce serait un atout pour attirer le joueur de 25 ans.

N’ayant plus qu’un an de contrat à Rodez, Alexis Trouillet est sur le marché. Il est évalué à 500 000 euros par Transfermarkt et son club n’a rien à perdre, car il a rejoint l’Aveyron librement en février 2025, en provenance du Panathinaïkos (2022-2025).

Alexis Trouillet, un crack de l’équipe de Didier Santini

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Cette saison, le joueur formé au Stade Rennais (2008-2020) a disputé 21 rencontres en Ligue 2, plus les deux matchs de play-off contre le Red Star, puis l’ASSE. Il a été titulaire à 16 reprises. Mais il a manqué 13 matchs consécutifs, entre la mi-septembre 2025 et début janvier 2026, à cause d’une blessure à la malléole.

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Sinon, Alexis Trouillet est un cadre de l’entrejeu de l’équipe de Didier Santini. Outre le « Pana » et Rennes, il est passé par l’OGC Nice (2020-2022) et avait été prêté à l’AJ Auxerre (2021-2022) et à Volos NFC en Grèce (2023-2024).