Paris FC : Le bilan, après 46 ans sans Ligue 1

Pour son retour dans l’élite, le Paris FC a atteint ses objectifs grâce à une fin de saison réussie sous Antoine Kombouaré, lançant avec ambition son nouveau projet.

Le Paris FC atteint son objectif en Ligue 1

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Un an et demi après son rachat par la holding familiale de Bernard Arnault, le Paris FC vient d’achever sa saison par une onzième place. Un milieu de tableau satisfaisant pour une équipe qui sort de 46 ans hors élite. En début de saison, le club parisien s’était fixé l’objectif de terminer entre la 8ème et la 12ème place. L’objectif a été rempli.

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Une réussite mise en avant par son directeur sportif, Marco Neppe. « Le championnat est super compétitif. Nous sommes donc pleinement satisfaits de la saison« , a-t-il confié au journal L’Equipe. Nous avions besoin de temps pour s’adapter et progresser collectivement et individuellement. »

Kombouaré relance la saison

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Le Paris FC a tout de même eu une première partie de saison compliquée avec Stéphane Gilli à la tête. Pourtant l’homme de la montée la saison passée, il n’a pas réussi à imposer son style de jeu en Ligue 1 et le club stagnait autour de la 15ème place.

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Après un nul contre Toulouse et plusieurs mauvais résultats, le club décide de changer de cap. En février, Antoine Kombouaré est nommé comme nouvel entraîneur. Un profil expérimenté et spécialiste des opérations maintien. Les résultats donneront raison au club. En onze matchs, Antoine Kombouaré gagnera quatre places, passant de la 15ème à la 11ème place.

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Le Paris FC est même la 4ème équipe à avoir récolté le plus de points sur les 10 dernières journées de Ligue 1. Un début de projet concluant pour une équipe qui rêve de concurrencer le Paris Saint-Germain d’ici quelques années.