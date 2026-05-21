Mercato PSG :  13 buts et 11 passes, un phénomène proche de signer

Les dirigeants du PSG accélèrent pour un phénomène en Premier League. Les Anglais demandent un prix stratosphérique.

Mercato PSG : Aston Villa refroidit Paris avec un prix fou pour Morgan Rogers

La suite après cette publicité

Le PSG avance sur plusieurs dossiers offensifs en vue du mercato estival. Une piste séduit particulièrement Luis Campos et Luis Enrique : Morgan Rogers. Mais il y a problème. Aston Villa réclame une somme colossale pour laisser partir son joyau anglais.

Paris cherche de renforts cet été. Les discussions compliquées autour de Bradley Barcola et Ousmane Dembélé, ajoutées aux possibles départs de Gonçalo Ramos et Lee Kang-in, poussent le club parisien à préparer de nouveaux mouvements. Un ou deux renforts offensifs sont attendus.

À voir

Mercato : Ça chauffe, le RC Lens veut doubler l’OM !

La priorité mène toujours vers Julián Álvarez. En parallèle, le Paris SG surveille aussi d’autres profils capables d’apporter de la créativité et de vivacité. Morgan Rogers a les atouts nécessaires pour s’imposer au club de la capitale. Son profil plaît énormément à Luis Campos, mais aussi à Luis Enrique. Cette saison, l’Anglais a claqué 13 pions et servi 11 offrandes.

‎Lire aussi : Mercato : Le Stade Rennais veut frapper très fort au PSG

Sous contrat avec Aston Villa jusqu’en 2031, l’international anglais reste toutefois très difficile à déloger. Selon les dernières indiscrétions du journaliste Ekrem Konur, la concurrence devient même rude sur ce dossier. Plusieurs géants anglais se positionnent déjà. Chelsea, Arsenal et Manchester United sont chauds pour le recruter.

Lire la suite sur le PSG

‎PSG : La grosse révélation sur l’avenir de Luis Enrique

À voir

Mercato Fenerbahçe : Ça chauffe pour le retour d’un ancien !

Mercato PSG : Un échange surprise pour signer Alvarez ?

Et ce n’est pas tout. Aston Villa, dirigé par Unai Emery, a fixé un tarif énorme : 80 millions de livres, soit environ 92 millions d’euros. Une somme qui refroidit forcément le PSG. Car dans le même temps, le champion d’Europe en titre continue de travailler sur le dossier Julián Álvarez, dont le prix dépasserait déjà les 100 millions d’euros du côté de Atlético de Madrid. Difficile d’imaginer Paris investir de telles sommes sur deux recrues offensives lors du même mercato.