Mercato Fenerbahçe : Ça chauffe pour le retour d’un ancien !

Après une saison plutôt compliquée pour Kim-Min Jae au Bayern Munich, le Coréen recherche un point de chute. Lui qui avait signé en Bavière depuis Naples n’est aujourd’hui plus heureux et veut partir. C’est dans ce contexte que Fenerbahçe arrive à la charge dans le dossier.

Mercato Fenerbahçe : Le retour au bercail

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Kim-Min Jae s’est révélé à Fenerbahçe lors de la saison 2021-2022 où il est rapidement devenu un des joueurs les plus appréciés, que ce soit pour sa gentillesse, son respect envers les adversaires, ou encore sa combativité, il a de suite été adopté, alors quand il est parti à Naples seulement une année après son arrivée, les fans l’ont mal vécu et la direction de cette époque a été prise à partie.

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Aujourd’hui en difficulté du côté de Munich, le Bayern cherche à se débarrasser de Kim, encore plus depuis l’arrivée de Jonathan Tah qui a pris sa place en défense. Et Fenerbahçe aimerait bien retrouver son chouchou, pour construire l’équipe entre lui et Milan Skriniar. Un retour à la maison serait peut-être la meilleure chose à faire pour se relancer du côté de Kim.

Le meilleur endroit pour se relancer ?

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Pour Kim, c’est peut-être le club qu’il lui faut pour se redonner un coup de boost et revenir à son meilleur niveau. Retourner jouer où le monde l’a connu, dans une ambiance, un stade et un championnat dont il se souvient, et d’une pression qui ne l’a jamais quitté. Tout cela pourrait jouer énormément dans sa décision.

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Concernant Fenerbahçe, le club y pense depuis un petit moment à ce transfert, et le fait de voir cette situation se présenter donne un peu d’espoir au club qui espère trouver finalement la recette pour être champions après 12 ans de disette.

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En tout cas, ce transfert peut faire énormément de bruit, et d’incompréhension, ou bien de joie et de bonheur pour les deux parties principales. Dossier à suivre.