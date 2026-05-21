Mercato : Ça chauffe, le RC Lens veut doubler l’OM !

Le RC Lens passe à l’action pour Pablo Pagis. Auteur d’une saison remarquée avec le FC Lorient, l’attaquant de 23 ans figure désormais parmi les grandes priorités offensives des Sang et Or pour le prochain mercato estival.

Mercato RC Lens : Le Racing fonce sur Pablo Pagis

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Le RC Lens anticipe déjà son mercato estival et le nom de Pablo Pagis revient avec insistance en interne. Dauphin du PSG en Ligue 1 et qualifié pour la prochaine Ligue des champions, le club artésien cherche à renforcer son secteur offensif après le départ annoncé de Wesley Saïd vers le Qatar.

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Dans cette perspective, Pierre Sage aurait validé le profil de l’attaquant lorientais, l’une des grandes révélations offensives de la saison. D’après le journaliste Mohamed Toubache-Ter, les dirigeants lensois ont accéléré ces derniers jours pour tenter d’attirer l’attaquant du FC Lorient, auteur d’une saison très convaincante en Ligue 1.

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Le joueur de 23 ans sort de la meilleure saison de sa jeune carrière et semble désormais prêt à franchir un nouveau palier. En 27 rencontres de Ligue 1, il affiche un bilan solide de 10 buts et 5 passes décisives. Des statistiques qui ont rapidement attiré l’attention de plusieurs clubs français, notamment l’Olympique de Marseille, Rennes ou encore Lyon.

Lorient réclame un gros montant

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Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le FC Lorient, Pablo Pagis ne sera toutefois pas bradé cet été. Les dirigeants bretons auraient fixé un premier prix autour de 15 millions d’euros et espèrent récupérer davantage grâce à différents bonus.

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Le dossier reste donc complexe sur le plan financier, même si le RC Lens dispose désormais d’arguments importants avec sa qualification en Ligue des champions et la stabilité de son projet sportif. En interne, les Sang et Or estiment également qu’un accord avec le joueur pourrait être trouvé assez rapidement.