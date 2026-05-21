Mercato ASSE : Les Verts préparent un double coup inattendu, c’est du lourd  

La direction de l’ASSE dégote deux nouveaux phénomènes pour le prochain mercato estival. Des géants français jouent les trouble-fêtes.

Mercato ASSE : Deux cracks se rapprochent de Saint-Étienne

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Mercato chaud à Saint-Étienne. Après avoir ciblé Nolan Galves, les dirigeants stéphanois avancent désormais sur un autre dossier venu de Rodez. Cette fois, c’est Alexis Trouillet qui attire l’attention des Verts à l’approche de l’été 2026.

Sauvée aux tirs au but face au Rodez en play-offs, l’ASSE reste en vie dans la course à la Ligue 1. Les hommes de Philippe Montanier joueront leur avenir contre Nice, les 26 et 29 mai prochains. En coulisses, le chantier du mercato a déjà commencé. Chez Kilmer Sports Ventures, l’idée est de s’offrir de nouvelles pépites, peu importe l’issue de cette fin de saison. Le futur effectif devrait changer en profondeur, que Lucas Stassin et ses coéquipiers évoluent en Ligue 1 ou en Ligue 2.

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Un gardien figure parmi les priorités du club pour préparer l’après-Gautier Larsonneur. Au milieu aussi, les besoins deviennent urgents. Florian Tardieu arrive en fin de contrat en juin 2026 et son départ semble de plus en plus probable. Saint-Étienne cherche alors un profil capable de dominer l’entrejeu.

Et une nouvelle fois, les regards se tournent vers Rodez. Déjà séduite par Nolan Galves, l’ASSE suit aussi de près Alexis Trouillet, selon les révélations de Peuple Vert. À 25 ans, le milieu défensif possède encore un contrat jusqu’en juin 2027. Un transfert paraît toutefois envisageable. Rodez pourrait profiter de cet été pour récupérer une indemnité avant la dernière année de son bail.

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Freiné longtemps par une blessure à la malléole, l’ancien joueur d’Auxerre a fini par retrouver une place importante dans le onze de Didier Santini. Cette saison, il a disputé 23 rencontres, dont 16 comme titulaire. Le dossier s’annonce toutefois compliqué pour l’ASSE. Plusieurs clubs surveillent aussi la situation du natif de Saint-Priest-en-Jarez. Angers et Brest, en Ligue 1, ont déjà manifesté leur intérêt. Nantes également, malgré sa relégation.