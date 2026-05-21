Mercato FC Nantes : Un cadre force son départ, deux offres XXL tombent

Matthis Abline veut quitter le FC Nantes lors du prochain mercato estival. Deux cadors européens sont chauds pour l’accueillir.

Mercato FC Nantes : Matthis Abline très convoité en Europe

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Le départ de Matthis Abline se précise. Après le chaos et la descente des Canaris en deuxième division, des départs sont attendus. Le FC Nantes risque de voir filer l’un de ses atouts offensifs dès cet été. L’attaquant français, sous contrat jusqu’en 2028, ne veut pas poursuivre l’aventure à l’étage inférieur. En interne, les dirigeants nantais travaillent désormais sur un transfert.

Deux clubs avancent déjà leurs pions. D’après Foot Mercato, Crystal Palace suit le dossier avec attention. Le club anglais apprécie le profil du joueur. De son côté, l’AS Roma cherche aussi un attaquant capable d’apporter du danger devant le but. Les pourparlers évoluent.

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À Nantes, le prix est fixé. Les Canaris réclameraient environ 20 millions d’euros pour laisser partir leur buteur. Une somme importante, mais cohérente au vu de son âge et de sa saison. Le marché anglais pourrait d’ailleurs accélérer les choses dans les prochaines semaines.

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Malgré la relégation, Matthis Abline a répondu présent. Le joueur de 23 ans a terminé l’exercice avec huit buts et sept passes décisives en 34 matchs. Des statistiques solides dans un contexte compliqué. Formé au Stade Rennais, le natif d’Angers conserve une belle réputation auprès des recruteurs européens. En France aussi, plusieurs clubs surveillent discrètement son évolution avant l’ouverture du mercato.