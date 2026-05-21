AS Monaco : Transfert record pour Maghnes Akliouche au PSG !

Désireux de renforcer son secteur offensif cet été, le PSG ne lâche pas Maghnes Akliouche. Un rendez-vous s’est tenu ces dernières semaines entre Luis Campos et les représentants du joueur de l’AS Monaco.

Maghnes Akliouche, priorité du PSG pour cet été

La suite après cette publicité

Concentré sur la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal FC, le Paris Saint-Germain travaille en coulisses sur le prochain mercato estival. Si le nom de Julian Alvarez revient avec insistance ces derniers jours, Luis Campos insiste toujours sur la piste menant à Maghnes Akliouche, le milieu offensif de l’AS Monaco.

Après avoir mis la main sur Bradley Barcola, Désiré Doué ou encore Lucas Chevalier, le Paris Saint-Germain, qui veut poursuivre son recrutement de jeunes talents français, cible désormais Maghnes Akliouche. Et cela tombe bien puisque le principal concerné fait du PSG son choix numéro 1 en cas de départ de l’ASM cet été.

À voir

Champions League : Arsenal, Mikel Arteta prévient le PSG !

Lisez aussi : Mercato AS Monaco: Urgent ! Maghnes Akliouche choisit le PSG

Selon les informations relayées par Foot Mercato lors d’un Live sur YouTube, un rendez-vous aurait eu lieu au mois d’avril passé entre les dirigeants parisiens et les représentants du joueur de 24 ans. L’idée était de prendre la température et d’avancer sur un potentiel transfert, avant même que les discussions ne démarrent officiellement avec la direction de l’AS Monaco.

La piste menant au PSG est aujourd’hui très crédible pour Maghnes Akliouche, lequel verrait personnellement d’un très bon oeil l’opportunité de rejoindre le groupe de Luis Enrique. De son côté, le club du Rocher ne compte pas brader Maghnes Akliouche.

L’AS Monaco attend un gros chèque pour Maghnes Akliouche

La suite après cette publicité

D’après PSG Inside Actus, plusieurs désaccords ont émergé ces derniers mois autour des négociations avec Maghnes Akliouche. Le Paris SG à plusieurs reprises être proche d’un accord avant de voir les exigences grimper : primes d’agents, nouvelles conditions et demandes supplémentaires auraient fini par irriter certains dirigeants parisiens.

À voir

Mercato OM : Genesio prêt à quitter Lille ? La vérité éclate

Lisez aussi : Mercato PSG : Campos revient en force pour Maghnes Akliouche

Malgré ces tensions, le club de la capitale ne ferme pas totalement la porte à une arrivée de l’international français. Le club garderait cette piste très chaude pour le mercato estival, surtout si d’autres dossiers offensifs venaient à se compliquer dans les prochaines semaines.

Mais il faudra sortir le chéquier puisque Thiago Scuro et les décideurs monégasques attendent toujours entre 70 et 80 millions pour envisager un départ. Le portail sportif évoque même un transfert qui « pourrait être record » pour l’ASM.

Lire la suite sur le PSG

Mercato AS Monaco: Le PSG en danger pour Maghnes Akliouche

À voir

Mercato : le Stade Rennais traque un international français

PSG : Ça s’accélère pour le transfert de Maghnes Akliouche !

PSG Inside Actus assure que Luis Enrique apprécie le profil du joueur sans en faire une priorité absolue, contrairement au dossier Julian Alvarez qui ferait davantage consensus à Paris. Affaire à suivre…