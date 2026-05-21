Mercato : le Stade Rennais traque un international français  

La direction du Stade Rennais lorgne un indésirable du PSG en vue du prochain mercato estival. La porte est ouverte pour le transfert de l’international français.

Mercato Stade Rennais : Franck Haise fonce sur Lucas Chevalier

La suite après cette publicité

Le dossier Lucas Chevalier commence à s’agiter sérieusement. Peu utilisé au PSG cette saison, le gardien français pourrait déjà quitter Paris cet été. Et en Ligue 1, plusieurs clubs avancent leurs pions. Selon PSG Inside Actus, le Stade Rennais suit le portier avec attention. L’AS Monaco aussi. Les deux clubs auraient même déjà pris des renseignements concrets pour évaluer la faisabilité d’une opération dans les prochaines semaines.

À Rennes, le profil séduit fortement Franck Haise. L’entraîneur breton verrait en Lucas Chevalier un gardien capable de porter le projet rennais sur plusieurs saisons. Un intérêt qui interpelle forcément, car Brice Samba occupe déjà ce poste avec un statut important depuis son arrivée en Bretagne.

À voir

Champions League : Arsenal, Mikel Arteta prévient le PSG !

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Un milieu offensif poussé vers la sortie

Si le club breton décide d’accélérer, la concurrence entre les deux internationaux français pourrait rapidement devenir un vrai sujet. Rennes semble toutefois prêt à étudier toutes les options pour renforcer son effectif avec un joueur à fort potentiel.

De son côté, le PSG ne fermerait pas la porte à un départ. La tendance serait même plutôt favorable à une vente définitive, ou à une formule incluant une obligation d’achat. Malgré une première saison jugée irrégulière, Paris espérerait récupérer près de 25 millions d’euros dans ce dossier.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato Stade Rennais: Haise trouve un solide roc en Ligue 1

À voir

Mercato OM : Genesio prêt à quitter Lille ? La vérité éclate

Mercato Stade Rennais : Deux départs de poids programmés à Rennes

En interne, les dirigeants parisiens anticiperaient déjà une possible séparation. Plusieurs pistes seraient actuellement étudiées pour préparer l’après-Chevalier. Pour le gardien français, la décision s’annonce importante. Il devra choisir un projet capable de lui offrir du temps de jeu et une vraie progression sportive. Le Stade Rennais semble être la bonne destination.