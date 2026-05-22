Mercato PSG : Ousmane Dembélé lâche une bombe sur son futur

À huit jours de la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal FC à Budapest, Ousmane Dembélé a fait une annonce fracassante sur son avenir avec le PSG. Le Ballon d’Or 2025 a mis un terme à toutes les spéculations concernant sa situation.

Ousmane Dembélé se voit « à 100% » au PSG la saison prochaine

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Ousmane Dembélé était présent ce lundi dans Rothen S’enflamme sur les antennes de RMC. L’attaquant du Paris Saint-Germain s’est exprimé sur plusieurs sujets, notamment son avenir, alors que des rumeurs annoncent qu’il pourrait quitter partir lors du prochain mercato estival si aucun accord n’est trouvé avec le club pour prolonger son contrat. Lié au PSG jusqu’en juin 2028, l’international français de 29 ans assure qu’il sera encore dans l’effectif de Luis Enrique la saison prochaine.

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« Je me vois au PSG encore quelques années ? Ah oui, déjà j’ai encore deux ans de contrat devant moi, jusqu’en 2028. Et puis ça se passe très bien dans le club, je me sens très bien avec tout le monde, que ce soit le staff, les joueurs, le président… Est-ce que ça veut dire que vous voulez prolonger au PSG ? On va voir si le PSG me propose un contrat. Mais non, bien évidemment, je suis heureux au club et j’espère que ça continuera longtemps.

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Combien de pour cent de chances de vous voir au PSG la saison prochaine déjà ? La saison prochaine ? 100%, j’ai deux ans de contrat. Ça veut dire que quoi qu’il arrive, vous resterez jusqu’en 2028 au PSG ? Oui, oui », a déclaré l’ancien joueur du FC Barcelone, avant d’évoquer la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal le 30 mai prochain.

Ousmane Dembélé : « Ça va le faire, je n’ai pas de doute »

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Sorti prématurément en raison d’une gêne au mollet droit, lors de la 34e et dernière journée de Ligue 1, face au Paris FC (1-2), dimanche passé, Ousmane Dembélé s’est montré rassurant concernant sa présence contre les Anglais d’Arsenal FC en finale de la Champions League à Budapest, en Hongrie.

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« Ça va le faire, je n’ai pas de doute. J’ai eu une petite alerte face au Paris FC, mais ça va le faire, donc je n’ai pas de doute sur ça », indique Dembélé ce jeudi soir. « J’ai eu tellement de petites alertes ou grosses blessures dans ma carrière, surtout avec la finale qui arrive, que j’ai préféré m’arrêter et ne pas prendre de risque », a expliqué le numéro 10 du Paris Saint-Germain.