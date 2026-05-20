Mercato RC Lens : 50 M€, un joyau fait craquer l’Angleterre

Le prochain mercato estival pourrait être animé du côté du RC Lens. Auteur d’une première saison remarquée en Ligue 1, Mamadou Sangaré attire déjà plusieurs clubs anglais, séduits par ses performances et son profil de milieu complet.

Mercato RC Lens : Sangaré plaît aux cadors anglais

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Sous les couleurs lensoises, Mamadou Sangaré a disputé 29 matchs de championnat cette saison, avec 3 buts inscrits et 4 passes décisives. Des statistiques solides pour un milieu relayeur qui s’est rapidement imposé dans l’effectif artésien. La distinction du Prix Marc-Vivien Foé, qui récompense le meilleur joueur africain de Ligue 1, est venue renforcer l’attractivité du joueur sur le marché.

D’après L’Équipe et les informations du journaliste Nicolo Schira, le milieu malien de 23 ans figure parmi les joueurs suivis de près par Liverpool FC. Les recruteurs du club anglais apprécient particulièrement son volume de jeu, son impact physique et sa capacité à récupérer des ballons dans l’entrejeu.

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Mais Liverpool n’est pas seul sur le dossier. Newcastle United, Chelsea surveillent également la situation du joueur, considéré comme l’une des révélations de la saison en Ligue 1. D’autres clubs de Premier League restent aussi à l’affût, alors que la concurrence s’annonce déjà intense.

Lens fixe la barre très haute !

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Arrivé en provenance du Rapid Vienne pour environ 8 millions d’euros, le joueur est aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2030 avec le RC Lens. Sa valeur est estimée à près de 30 millions d’euros sur Transfertmarket, mais les dirigeants lensois ne comptent pas céder facilement leur milieu de terrain.

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Conscients de l’intérêt croissant des clubs anglais et de leurs moyens financiers importants, les Sang et Or ont fixé un prix d’environ 50 millions d’euros pour ouvrir la porte à un départ cet été. Une position ferme qui confirme la volonté du club de maximiser la valeur de ses cadres.