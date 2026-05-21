Mercato : Ça chauffe entre le FC Nantes et l’ASSE

L’ASSE et le FC Nantes foncent sur Alexis Trouillet en vue du prochain mercato estival. La bataille est lancée pour le milieu de terrain.

Mercato : l’ASSE et le FC Nantes en lutte pour Alexis Trouillet

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Alexis Trouillet attire du beau monde. Très courtisé après sa saison réussie avec Rodez, le milieu de terrain de 24 ans voit plusieurs clubs accélérer en vue du mercato d’été. L’ASSE et le FC Nantes poussent fort. Mais Angers et Brest restent aussi dans la course.

Le dossier commence à sérieusement bouger. Car le profil plaît beaucoup. Endurant, mobile, discipliné, le joueur formé au Stade Rennais sort d’un exercice convaincant malgré une blessure à la cheville qui l’a freiné plusieurs semaines. Son retour, en janvier, a d’ailleurs changé le visage du RAF. Rodez a retrouvé de la stabilité et enchaîné les bons résultats. Dans l’entrejeu, Trouillet a rapidement repris son rôle de moteur.

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Le parcours du joueur attire les recruteurs. Après Rennes, il a découvert la Ligue 1 et l’Europa League avec l’OGC Nice avant de tenter l’aventure au Panathinaïkos. Là-bas, une rupture des ligaments croisés a brutalement stoppé son élan. Depuis, le milieu français reconstruit sa carrière avec patience. Et aujourd’hui, il revient fort.

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Techniquement propre, tactiquement fiable, Alexis Trouillet met tout le monde d’accord. Le FC Nantes veut vite avancer. Relégués en Ligue 2, les Canaris préparent la reconstruction afin de remonter dans l’élite. Mais l’ASSE peut lui jouer un sale tour. Les Verts pourraient séduire le joueur en cas de montée en Ligue 1.