Mercato ASSE : Un milieu de Saint-Etienne vers Montpellier

En fin de contrat à l’ASSE, Florian Tardieu pourrait rebondir à Montpellier. L’Intérêt du club héraultais pour le milieu de terrain des Verts se confirme.

Mercato : L’intérêt de Montpellier pour Florian Tardieu se confirme

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En reprise individuelle après une blessure au mollet, Florian Tardieu n’est pas certain de rejouer cette saison avec l’ASSE. Même s’il guérit, le manque de rythme et de compétition l’éloignerait du groupe de Philippe Montanier. Il est donc probablement forfait pour les deux matchs contre l’OGC Nice, en barrages, les 26 et 29 mai.

Néanmoins, ça bouge pour le milieu de terrain concernant son avenir. Son profil intéresse le Montpellier HSC, comme nous l’avions déjà annoncé. Huitième au classement final de la Ligue 2, le club héraultais n’a pas pu remonter immédiatement en Ligue 1 comme elle le souhaitait.

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La Paillade va devoir faire une deuxième saison consécutive en Ligue 2, pour tenter de retrouver l’élite. Pour ce faire, Zoumana Camara cherche des renforts pour la saison prochaine. Selon Midi Libre, il a effectivement coché le nom de Florian Tardieu sur sa short list.

Des négociations avancées entre Tardieu et le MHSC

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L’entraîneur du MHSC est intéressé par l’expérience du joueur de l’AS Saint-Etienne, en plus de son profil polyvalent. Quant à Peuple-Vert, il croit savoir que les deux parties ont entamé des discussions, qui semblent bien avancées.

L’idée de recruter gratuitement le numéro 10 des Verts, sans indemnité de transfert, séduit également la Direction montpelliéraine. Après Istres, Sochaux, Zulte Waregem (Belgique), Troyes et l’ASSE, Florian Tardieu pourrait s’offrir une dernière aventure à Montpellier.

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Surtout jouer encore une remontée en Ligue 1, comme il l’a déjà réussi avec le club aubois en 2021 et avec le club stéphanois en 2024.