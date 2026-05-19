Mercato FC Nantes : Une mauvaise nouvelle tombe pour Kita  

Le tacticien de l’AJ Auxerre, Christophe Pélissier se retrouve sur la sellette. Le FC Nantes et un autre pensionnaire de l’élite s’activent déjà en coulisses pour l’attirer dans leurs filets.

Mercato FC Nantes : Christophe Pélissier s’éloigne de Nantes

La suite après cette publicité

L’avenir de Christophe Pélissier à l’AJ Auxerre est incertain. Et la direction du FC Nantes flaire le coup. Malgré deux maintiens consécutifs avec Auxerre, le technicien français reste fragilisé. Selon L’Équipe, James Zhou, propriétaire chinois de l’AJA, tiendra une réunion la semaine prochaine à Pékin pour trancher.

Le président Baptiste Malherbe, le directeur sportif, David Wantier et le coach Christophe Pélissier seront présents autour de la table. Le problème est connu en interne. La relation entre Wantier et Pélissier n’est pas au beau fixe. Les deux hommes ne travaillent plus ensemble sereinement. Auxerre devra donc choisir.

À voir

Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée d’un goleador arménien

Lire aussi : Mercato FC Nantes : C’est terminé pour ce crack, direction l’Italie

Sous contrat jusqu’en 2027, Pélissier conserve plusieurs soutiens importants. Guy Roux pousse pour son maintien. Le président Baptiste Malherbe aussi. Le public auxerrois reste derrière lui. Un détail compte également : licencier l’entraîneur de 60 ans coûterait près de 2 millions d’euros. Mais pendant qu’Auxerre réfléchit, d’autres clubs accélèrent.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Une nouvelle fraîche tombe pour Frédéric Guilbert

Mercato FC Nantes : C’est fait, Kita réussit un nouveau coup XXL

À voir

Mercato OL : C’est confirmé, Lyon tente un coup dingue en Suisse

Le nom de Christophe Pélissier circule avec insistance à Nantes, relégué en Ligue 2. Mais c’est surtout Toulouse qui avance sérieusement sur le dossier. Les Violets attirent le coach français. Originaire de Revel, Christophe Pélissier rêve depuis longtemps d’entraîner le TFC. En parallèle, l’AJA prépare déjà l’après-Pélissier. Le club bourguignon travaille activement sur la piste Will Still. Libre sur le marché, le technicien belge discute actuellement avec les dirigeants auxerrois.