Mercato FC Nantes : Un chouchou de Kita se rapproche de Paris

Le Paris FC relance un ancien dossier au FC Nantes en vue du prochain mercato estival. Le club de la capitale serait en pince pour un prolifique attaquant du FCN.

Mercato FC Nantes : le Paris FC relance la piste Matthis Abline

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Le dossier revient sur la table. Un an après un premier échec, le Paris FC pousse encore pour Matthis Abline. L’attaquant du FC Nantes, malgré la relégation des Canaris en Ligue 2, garde une forte cote sur le marché. Les premiers contacts ont déjà repris.

L’été dernier, le club parisien avait tenté sa chance avec une offre estimée à 25 millions d’euros. Nantes avait fermé la porte. Depuis, la situation a changé, mais l’intérêt demeure. Auteur d’une saison mitigée avec 8 buts et 7 passes décisives, Abline n’a pas réussi à sauver le FCN. Son potentiel, lui, continue de séduire.

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À Paris, le joueur plaît toujours autant. Selon Le Parisien, Marco Neppe, directeur sportif du Paris FC, a discuté avec l’attaquant de 23 ans. Antoine Kombouaré apprécie aussi son profil. Le technicien connaît bien Matthis Abline, qu’il avait aidé à grandir en Ligue 1 lors de la saison 2024-2025.

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Mais le dossier promet encore d’être complexe. Le FC Nantes, désormais en Ligue 2, cherche des liquidités. Waldemar Kita pourrait donc profiter de la concurrence pour faire grimper le prix de son avant-centre, considéré comme l’une des plus fortes valeurs marchandes du club. Le Paris FC dispose de moyens importants pour ce mercato. Mais la direction du club veut éviter les dépenses excessives.