Mercato PSG : Luis Campos boucle un deal avec le SC Braga !

À quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, Luis Campos, conseiller sportif du PSG, aurait déjà calé un deal au milieu de terrain avec le SC Braga. Explications.

Mercato PSG : L’avenir s’éclaircit pour un joueur prêté

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Recruté en janvier 2024 pour 20 millions d’euros, Gabriel Moscardo, promis à un brillant avenir, n’a pas eu la chance de montré son potentiel au PSG. Juste après deux apparitions sur le banc des remplaçants lors de la Coupe du Monde des clubs, le milieu de terrain brésilien a été prêté successivement au Stade de Reims puis au SC Braga, où il semble avoir trouvé sa place.

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Si bien que le média O Jogo rapporte ces dernières heures que le club portugais, qui fait partie de la galaxie QSI, aimerait solliciter un nouveau prêt de Gabriel Moscardo. D’après la source locale, le staff technique de Braga est satisfait des prestations de l’international espoir brésilien et veut donc profiter de ses bonnes relations avec le Paris Saint-Germain pour demander un nouveau prêt d’un an.

ℹ️ Selon O Jogo, Braga est satisfait des prestations de Moscardo. Le club portugais veut profiter de ses bonnes relations avec Paris pour demander un nouveau prêt d’un an. pic.twitter.com/POVZr3cHdw — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) May 22, 2026

Aujourd’hui estimé à 7 millions d’euros, l’ancien crack des Corinthians pourrait ainsi poursuivre son aventure au Portugal la saison prochaine, peut-être la meilleure option pour tout le monde. Quitte à patienter un an de plus avant de récupérer un chèque.

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Selon le média portugais, les dirigeants de Braga auraient déjà contacté leurs homologues du PSG pour finaliser cette opération. Cette saison, Moscardo a disputé 37 matchs avec Braga, dont 12 en tant que titulaire.

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À partir du mois d’avril 2026, il a gagné une place de titulaire, ce qui a sans doute incité le club portugais à négocier un nouveau prêt. Affaire conclue ?