ASSE – OGC Nice : Barrages, le favori et l’outsider désignés

Qui de l’ASSE ou de l’OGC Nice sera en Ligue 1, à l’issue des barrages qui opposent le 3e de Ligue 2 au 16e de Ligue 1 ?

ASSE : Riolo a vu un meilleur visage de l’OGC Nice contre le RC Lens

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Passé à côté de la montée directe en Ligue 1, à l’issue de la saison régulière de Ligue 2, l’ASSE est contrainte de disputer les barrages pour espérer rejoindre l’élite. Elle affrontera l’OGC Nice, les 26 et 29 mai à cette occasion. Les Niçois ont fini, eux, à la 16e place de barragiste à l’issue du championnat de l’élite.

Cependant, ils étaient en finale de la coupe de France et ont disputé la phase de Ligue de la Ligue Europa cette saison. Malgré leur défaite en coupe de France et la 33e place occupée sur 36 équipes en coupe d’Europa, le Gym reste le favori du match contre les Verts. C’est ce que pense également Daniel Riolo.

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« Quand je vois les Aiglons (après la finale de la CdF, ndlr), je me dis : OK, ils n’ont pas tout le temps affiché ce visage cette année. Sinon ils ne seraient pas dans la mouise dans laquelle ils baignent en ce moment. Mais la semaine prochaine, si vous avez ce visage, cette détermination… », a -t-il confié sur RMC.

Acherchour : « Normalement, Nice doit sortir Saint-Etienne »

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Le chroniqueur a nuancé son analyse ensuite. Il estime que ça va se jouer au mental entre l’AS Saint-Etienne et l’OGC Nice. « Le problème, c’est que ça n’est pas que du foot. Là, c’est le mental. […]. La trouille, c’est à quel moment qu’elle va arriver en fait », a-t-il interrogé.

Walid Acherchour, un autre chroniqueur et commentateur sportif, rejoint Riolo. Selon lui, la double confrontation en barrages devrait tourner à l’avantage des Niçois. « Au vu de ce qu’ils ont dans les crampons, normalement, ils doivent sortir l’ASSE. Surtout qu’en plus, les Stéphanois, je les ai vus contre Rodez, ce n’était vraiment pas dingue », soutient-il.

Le Gym sous pression comparativement aux Verts ?

Toutefois, le journaliste voit l’équipe de Claude Puel plus sous pression, comparativement à celle de Philippe Montanier. « Là (en finale de la coupe de France, ndlr), Nice avait tout à gagner, entre guillemets, et maintenant, ils auront tout à perdre », a-t-il souligné.

Selon Walid Acherchour, les Verts ont évacué leur pression lors du play-off 2 remporté contre Rodez AF, pour atteindre les barrages. « Saint-Étienne avait la trouille contre RAF parce que c’était le match qu’ils ne devaient pas perdre, par rapport au budget qu’ils avaient », a-t-il rappelé.

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Au-delà des commentaires et analyses, c’est la réalité du terrain qui décidera de qui sera en Ligue 1 au terme deux matchs entre Stéphanois et Niçois.