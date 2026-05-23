Mercato OM : Ça chauffe, un autre départ de poids annoncé  

L’opération dégraissage est lancée à Marseille. Un milieu de terrain de l’OM est poussé vers la sortie cet été.

Mercato OM : Geoffrey Kondogbia sur le départ

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L’OM lance déjà son grand ménage. Et un nouveau cadre pourrait faire ses valises. Avant même de nommer son futur entraîneur et son prochain directeur sportif, le club marseillais avance sur son chantier prioritaire : alléger l’effectif et réduire les dépenses.

Après une saison décevante, plusieurs joueurs importants ne sont plus certains de poursuivre l’aventure. Les dirigeants veulent assainir les finances. Certains départs semblent désormais inévitables.

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Depuis plusieurs semaines, les noms de Geronimo Rulli, Leonardo Balerdi ou encore Pierre-Emerick Aubameyang sont annoncés sur le départ. Aucun n’a réellement répondu aux attentes. Leur départ offrirait aussi un bol d’air financier à un club qui cherche à diminuer sa masse salariale et à revoir son train de vie.

Mais un autre dossier avance : celui de Geoffrey Kondogbia. D’après Transferfeed, le milieu centrafricain possède de fortes chances de quitter l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato. Son salaire élevé, ses performances jugées insuffisantes et sa situation contractuelle poussent vers une séparation.

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Sous contrat jusqu’en 2027, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid pourrait rebondir en Premier League. Sunderland surveille sa situation de près. Le club anglais, dirigé par Régis Le Bris, apprécierait son profil malgré ses nombreux soucis physiques. Car cette saison encore, Geoffrey Kondogbia a passé beaucoup de temps à l’infirmerie. Il a disputé 17 matchs toutes compétitions confondues.