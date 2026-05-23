Mercato : L’OM dégote un solide défenseur en Ligue 1  

Les dirigeants de l’OM lorgnent un roc en Ligue 1 en vue du prochain mercato estival. Le jeune crack pourrait débarquer gratuitement à Marseille.

Mercato OM : Grégory Lorenzi pense déjà à Daouda Guindo ?

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Le nom de Grégory Lorenzi n’a pas encore été officialisé au poste de directeur sportif de l’OM. Mais les premières rumeurs mercato commencent déjà à sortir. Parmi elles, une piste mène à Daouda Guindo, le latéral gauche du Stade Brestois. D’après Jeunes Footeux, le défenseur malien ferait partie des profils appréciés par le futur homme fort du recrutement olympien.

Pour l’instant, le dossier reste très flou. Aucune discussion concrète n’a filtré. Mais cette piste colle à une tendance qui pourrait guider l’OM cet été : miser sur des joueurs abordables, capables de progresser rapidement.

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L’intérêt supposé de Grégory Lorenzi n’aurait rien d’un hasard. Le dirigeant brestois connaît parfaitement le joueur. C’est lui qui l’avait attiré en Bretagne après la fin de son aventure au RB Salzbourg. Depuis, le Malien de 23 ans a peu à peu gagné du terrain dans la rotation brestoise.

La concurrence est rude dans son couloir. Mais les soucis physiques de Bradley Locko lui ont permis d’enchaîner davantage de minutes et de montrer ses qualités. Son profil plaît. Autre détail qui attire l’attention : sa situation contractuelle. Arrivé libre l’été dernier, Guindo n’est engagé que pour une courte durée avec Brest. Son bail expire en juin 2026.

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Le club breton aimerait prolonger son contrat, mais il n’a pas encore donné son feu vert pour rester en Bretagne. Marseille flaire donc le coup. Mais à ce jour, aucun élément concret ne permet de parler d’un transfert imminent. Le dossier reste une simple rumeur de mercato. Il faudra attendre les prochaines semaines pour savoir si les pensionnaires du Vélodrome vont passer à l’attaque.