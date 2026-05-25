‎Mercato PSG : Campos prépare trois signatures choc

Alors que le PSG garde les yeux rivés sur sa finale européenne face à Arsenal, Luis Campos travaille déjà dans l’ombre sur le mercato avec une idée claire. Il s’agit de renforcer l’effectif sans bouleverser un collectif qui tourne enfin à plein régime, avec deux ou trois signatures ciblées attendues cet été.

‎Mercato PSG : Luis campos très actif sur le terrain

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‎L’époque des recrutements clinquants à répétition semble doucement appartenir au passé. Au sein des bureaux du club parisien, la philosophie a changé : le mercato ne doit plus être un feu d’artifice, mais un mécanisme de précision. Selon les informations relayées par L’Équipe, deux à trois renforts sont activement ciblés pour densifier un effectif déjà compétitif.

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‎Dans les couloirs du club, une idée domine clairement : préserver l’équilibre bâti par Luis Enrique. Le quotidien sportif explique que le technicien espagnol et Luis Campos ont « un maître mot pour ce mercato estival : celui de la stabilité ». Une orientation qui traduit une rupture avec certaines campagnes passées, où l’accumulation de stars brouillait parfois le projet sportif.

‎Akliouche, Bouaddi, Alvarez : Paris affine sa liste

‎Plusieurs profils circulent déjà autour du PSG. Le nom de Maghnes Akliouche plaît pour sa créativité et sa capacité à dynamiter les défenses. Ayyoub Bouaddi, lui, représente ce pari générationnel que Paris affectionne désormais davantage. Quant à Julian Alvarez, son expérience du très haut niveau intrigue naturellement les décideurs parisiens.

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‎Mateus Fernandes figure également parmi les profils suivis. Mais ici, la logique reste constante : aucune arrivée ne devra perturber la hiérarchie ou ralentir la progression du groupe. Une donnée essentielle souvent sous-estimée dans les grands clubs.

‎Luis Enrique change l’image du PSG

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‎Un autre élément explique pourquoi Paris attire davantage. Toujours selon L’Équipe, le regard porté sur le Paris SG a évolué. Le club est aujourd’hui vu comme un environnement capable de faire progresser les joueurs, individuellement comme collectivement. ‎Cette transformation porte un visage : celui de Luis Enrique. En trois saisons, l’entraîneur espagnol a imposé une culture d’exigence et de progression.