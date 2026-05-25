‎Mercato OM : Trois dossiers qui font tourner des têtes à Marseille

L’OM, fragilisé par une saison décevante et privé de la manne financière de la Ligue des champions, pourrait devoir ouvrir la porte à plusieurs cadres majeurs lors du mercato d’été. Une perspective qui fait déjà grincer quelques dents sur la Canebière avec trois dossiers de taille.

‎L’addition sportive qui coûte cher à Marseille

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‎Terminer loin des ambitions initiales laisse toujours des traces. À Marseille, la cinquième place en championnat ressemble à une facture salée, surtout lorsqu’elle prive le club d’une compétition aussi lucrative que la Ligue des champions. En coulisses, les calculs financiers auraient déjà remplacé les rêves européens. ‎Au micro du Moscato Show, Vincent Moscato n’a pas pris de gants pour évoquer la situation olympienne.

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Selon lui, Marseille n’aurait plus vraiment le luxe de choisir : « Bien sûr qu’ils aimeraient garder Greenwood et plusieurs joueurs qui tiennent la route. Mais les joueurs qui vont être les plus faciles à vendre et les plus chers cet été, ce sont les meilleurs ». Une déclaration qui illustre une règle vieille comme le football moderne : quand les comptes souffrent, les talents deviennent des actifs.

‎Mercato OM :Greenwood, Aubameyang, Weah… le trio sous pression

‎Dans le viseur des spéculations, trois noms reviennent avec insistance : Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et Timothy Weah. Trois profils différents, mais un point commun évident : leur valeur marchande ou salariale peut peser lourd dans une stratégie de réduction des coûts. ‎Vincent Moscato pousse même le raisonnement plus loin sur ces trois cas.

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« Tu vas être obligé de serrer les fesses sur les salaires, de vendre Greenwood parce qu’il peut te ramener peut-être 30 ou 35 millions. Ils vont être obligés de se séparer d’Aubameyang et de Weah aussi. Tu es obligé ! Il faut réduire au maximum ! », a-t-il expliqué. Une sortie musclée, à l’image du personnage, mais qui reflète une inquiétude grandissante autour de la santé économique du club.

‎Le dilemme McCourt : investir encore ou freiner ?

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‎Face à l’urgence, la vraie question est : Frank McCourt acceptera-t-il encore de combler les trous ? Moscato en doute franchement. « Tu ne peux pas jouer en pensant que l’autre va encore remettre la main au pot », prévient-il, avant d’ajouter que le propriétaire américain pourrait ne plus vouloir assumer des pertes colossales. À Marseille, le mercato estival pourrait bien ressembler à un exercice d’équilibriste où chaque départ finance la survie du projet.