‎Mercato OM : Trois dossiers qui font tourner des têtes à Marseille

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L’OM, fragilisé par une saison décevante et privé de la manne financière de la Ligue des champions, pourrait devoir ouvrir la porte à plusieurs cadres majeurs lors du mercato d’été. Une perspective qui fait déjà grincer quelques dents sur la Canebière avec trois dossiers de taille.
L’addition sportive qui coûte cher à Marseille
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Terminer loin des ambitions initiales laisse toujours des traces. À Marseille, la cinquième place en championnat ressemble à une facture salée, surtout lorsqu’elle prive le club d’une compétition aussi lucrative que la Ligue des champions. En coulisses, les calculs financiers auraient déjà remplacé les rêves européens. Au micro du Moscato Show, Vincent Moscato n’a pas pris de gants pour évoquer la situation olympienne.
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Selon lui, Marseille n’aurait plus vraiment le luxe de choisir : « Bien sûr qu’ils aimeraient garder Greenwood et plusieurs joueurs qui tiennent la route. Mais les joueurs qui vont être les plus faciles à vendre et les plus chers cet été, ce sont les meilleurs ». Une déclaration qui illustre une règle vieille comme le football moderne : quand les comptes souffrent, les talents deviennent des actifs.
Mercato OM :Greenwood, Aubameyang, Weah… le trio sous pression
Dans le viseur des spéculations, trois noms reviennent avec insistance : Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et Timothy Weah. Trois profils différents, mais un point commun évident : leur valeur marchande ou salariale peut peser lourd dans une stratégie de réduction des coûts. Vincent Moscato pousse même le raisonnement plus loin sur ces trois cas.
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« Tu vas être obligé de serrer les fesses sur les salaires, de vendre Greenwood parce qu’il peut te ramener peut-être 30 ou 35 millions. Ils vont être obligés de se séparer d’Aubameyang et de Weah aussi. Tu es obligé ! Il faut réduire au maximum ! », a-t-il expliqué. Une sortie musclée, à l’image du personnage, mais qui reflète une inquiétude grandissante autour de la santé économique du club.
Le dilemme McCourt : investir encore ou freiner ?
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Geronimo Rulli vide son sac et règle ses comptes
Face à l’urgence, la vraie question est : Frank McCourt acceptera-t-il encore de combler les trous ? Moscato en doute franchement. « Tu ne peux pas jouer en pensant que l’autre va encore remettre la main au pot », prévient-il, avant d’ajouter que le propriétaire américain pourrait ne plus vouloir assumer des pertes colossales. À Marseille, le mercato estival pourrait bien ressembler à un exercice d’équilibriste où chaque départ finance la survie du projet.