‎Mercato ASSE : 7,5M€ ! KSV en plein dilemme pour ce joueur

Alors que l’ASSE prépare sa reconstruction avec plusieurs dossiers sur le mercato, le probable retour de Pierre Ekwah place déjà Kilmer Sports Ventures devant un choix délicat. Tourner définitivement la page ou tenter un improbable rapprochement avec un joueur dont le divorce semblait consommé.

‎Mercato ASSE : Pierre Ekwah, un retour qui réveille de vieux remous

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‎Dans le Forez, certains dossiers ont la mémoire longue. Celui de Pierre Ekwah appartient clairement à cette catégorie. Parti à Watford lors du mercato hivernal après plusieurs mois de tensions avec l’ASSE, le milieu défensif arrive au bout d’une parenthèse anglaise qui ne devrait pas se prolonger.

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‎Selon les tendances observées en Championship, l’option d’achat estimée à 7,5 millions d’euros ne devrait pas être activée. Une donnée lourde de conséquences pour Saint-Étienne. Car derrière ce simple retour administratif se cache une réalité bien plus complexe : comment réintégrer un joueur qui avait clairement refusé d’évoluer en Ligue 2 après la relégation ?

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‎Sous contrat jusqu’en 2029, Ekwah reste juridiquement lié aux Verts malgré une relation profondément abîmée ces derniers mois. À l’automne, la situation avait même pris une tournure particulièrement tendue avec une tentative de rupture unilatérale du contrat. Une période que le dirigeant Huss Fahmy avait qualifiée de situation « difficile et regrettable pour toutes les parties ».

‎Watford refroidi, Saint-Etienne face à un choix stratégique

‎En Angleterre, Pierre Ekwah espérait relancer une carrière mise sur pause. Pourtant, son aventure à Watford n’a jamais totalement décollé. Longtemps freiné par son manque de rythme après des mois sans compétition, le Français a alterné titularisations discrètes et longues absences du groupe.

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‎Tout n’est toutefois pas à jeter. Son impact physique dans l’entrejeu, sa capacité à casser des lignes et son volume de course ont parfois rappelé pourquoi Sunderland puis Saint-Etienne avaient cru en lui. À seulement 24 ans, sa cote sur le marché anglais n’a pas totalement disparu. Pierre Ekwah restera-t-il à l’AS Saint-Etienne ? Rien n’est acté.

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Mais sportivement comme humainement, une réintégration semble aujourd’hui compliquée. La piste la plus crédible mène vers un nouveau prêt ou un transfert définitif afin d’éviter qu’un vestiaire déjà fragile ne replonge dans les turbulences. ‎Pour Kilmer Sports Ventures, le dossier Ekwah ressemble à un exercice d’équilibriste : préserver une valeur marchande tout en évitant qu’un feuilleton encombrant ne parasite l’été stéphanois.