OM Mercato : Un ancien capitaine du PSG à la place de Beye ?

Alors que Bruno Génésio et Christophe Galtier semblent tenir la corde pour récupérer le banc de l’OM, Frank McCourt penserait aussi à un ancien capitaine du PSG pour la succession d’Habib Beye.

Mercato OM : Le rêve de Walid Acherchour pour l’après-Beye

Si les noms qui ressortent le plus pour le poste d’entraîneur de l’OM sont Bruno Génésio et Christophe Galtier, le propriétaire Frank McCourt et son président Stéphane Richard pourraient finalement surprendre tout le monde avec un choix surprenant. En effet, Walid Acherchour conseille aux dirigeants marseillais de confier les rênes de l’équipe à Thiago Motta en cas de départ d’Habib Beye.

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Selon lui, l’ancien capitaine du PSG a la carrure pour manager un club comme l’OM. Libre depuis son départ de la Juventus Turin en mars 2025, le coach italien possède une cote importante sur le marché européen et certains observateurs l’imaginent parfaitement capable de relever le défi de l’Olympique de Marseille.

Sur RMC, le consultant a estimé que l’ancien entraîneur de Bologne et de Genoa avait totalement le profil pour entraîner l’OM. Selon lui, son passé au PSG ne devrait absolument pas représenter un problème pour le club marseillais.

« Thiago Motta, je le prends à l’OM »

Les noms de Bruno Genesio et Christophe Galtier reviennent avec insistance, mais le profil idéal ressemble peut-être davantage à celui de Thiago Motta. C’est du moins l’idée proposée par Walid Acherchour, persuadé que le technicien italo-brésilien de 42 ans, annoncé parmi les cibles du LOSC, correspond parfaitement aux attentes de l’Olympique de Marseille.

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« Thiago Motta, je le prends à l’OM. Lille le veut ? Et pourquoi Lille serait plus attractif ? », s’interroge le journaliste de RMC, absolument pas dérangé par son passage au Paris Saint-Germain en tant que joueur.

« Son lien avec le PSG ? On me dit que les Italiens entraînent partout, Inter, Juve, ils n’en ont rien à cirer. Galtier était au PSG, vous le voulez à l’OM, par contre Thiago Motta ne peut pas aller à l’Olympique de Marseille ?

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Thiago Motta, c’est un titi parisien, qu’est-ce qui se passe ? Vous me racontez des histoires », explique Walid Acherchour. Reste à voir si les décideurs marseillais iront dans ce sens pour la succession d’Habib Beye.