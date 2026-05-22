Mercato OL : Quel avenir pour les joueurs prêtés par Lyon ?

L’OL va devoir se pencher sur l’avenir des joueurs envoyés en prêt la saison dernière. L’un d’eux a déjà officialisé son retour à Lyon. Certains ne reviendront pas !

Mercato : Molebe de retour à l’OL, mais sur le départ

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En même temps que l’OL a reçu des joueurs sous la forme de prêt, le club rhodanien a aussi prêté des joueurs de son équipe la saison dernière. Certains avec des options d’achat. Enzo Molebe (18 ans) est concerné. Prêté au Montpellier HSC en Ligue 2 en toute fin du dernier mercato d’hiver, il est déjà de retour à Lyon.

Son prêt d’une demi-saison n’était pas accompagné d’une option d’achat. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, la semaine dernière, il a fait ses adieux au club héraultais. « Je remercie sincèrement le MHSC pour ces quatre mois passés au club. Même si cette aventure était courte, elle m’a énormément apporté, humainement et sportivement », a-t-il écrit.

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Lié à l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2029, le jeune avant-centre va-t-il intégrer l’équipe de Paulo Fonseca la saison prochaine ? Pas certain, puisqu’il n’entre pas dans les plans de l’entraîneur ! Il devrait être mis sur le marché des transferts, car le club a besoin de liquidités.

Caleta-Car parti pour rester à la Real Sociedad

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Compté parmi les gros salaires de l’équipe de Lyon, Duje Caleta-Car (29 ans) est poussé dehors. À défaut d’un transfert sec, il avait fait l’objet d’un prêt avec option d’achat, fixée à 4 M€. Ayant réussi à s’imposer dans l’équipe de la Real Sociedad, le défenseur international croate (38 sélections) devrait être transféré définitivement au club basque. Il a été titulaire à 24 reprises en 27 matchs disputés en Liga.

Rentré de Brussels, Bengui vers un nouveau prêt

Prêté au RWDM Brussels en Belgique pour la saison écoulée, Justin Bengui (20 ans) est aussi de retour dans son club formateur où son contrat est valide jusqu’en 2028. Comme Molebe, son prêt n’était pas assorti d’une option d’achat. La direction de l’OL jugera de son sort cet été. Mais la tendance va vers un nouveau prêt, afin de lui permettre d’engranger du temps de jeu pour s’aguerrir.

Mercato : Akouokou encore poussé vers la porte de sortie de Lyon

Indésirable à Lyon, Paul Akouokou (28 ans) était prêté au Real Saragosse en Liga 2 en Espagne. Il a peu joué avec le club Aragon, finalement relégué en troisième division. Le milieu de terrain a disputé seulement 11 matchs en 40 journées de championnat.

À un an de la fin de son contrat, l’international Ivoirien (4 sélections) devrait quitter l’Olympique Lyonnais définitivement, car l’entraîneur ne compte pas du tout sur lui.

OL : Un gros défi pour Alejandro Gomes Rodriguez

Alejandro Gomes Rodriguez (18 ans), prêté au FC Annecy en Ligue 2 en février 2026 fait aussi son retour entre Rhône et Saône. L’avant-centre britanno-vénézuélien va certainement tenter de se faire une place dans l’équipe de Paulo Fonseca pendant la préparation estivale, comme l’ont réussi Rémi Himbert (18 ans) et Khalis Merah (19 ans).

Incertitude sur l’avenir de Diawara à Anvers

En fin de prêt au Royal Antwerp, Mahamadou Diawara (21 ans) pourrait rester en Belgique, car son prêt est assorti d’une option de transfert. Il a rejoint le club d’Anvers sous a forme d’un prêt payant d’un montant de 250 000 €, incluant une option d’achat fixée à 3 M€, assortie d’un intéressement de 20 % sur une éventuelle plus-value.

En revanche, le milieu de terrain a peu joué, seulement 8 matchs en Jupiler Pro League. Ce qui n’est pas du tout favorable à la levée de l’option d’achat.

Un transfert définitif se profile pour Turner en MLS

Matt Turner (31 ans) figure également parmi les joueurs prêtés par l’OL. Recruté à Nottingham Forest contre 8 M€ hors bonus, il a été prêté dans la foulée à New England Revolution en MLS, mais avec une option d’achat fixée à 3 M€. Gardien de but titulaire du club basé à Boston, l’Américain est parti pour rester dans son pays natal.

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Concernant Martin Satriano (25 ans), l’option d’achat assortie à son prêt a été levée avant même la fin de la saison. Il a été transféré définitivement à Getafe contre 6,5 M€. Idem pour Saël Kumbedi (21 ans). Il a été recruté définitivement par Wolfsburg pendant le mercato d’hiver, contre 6 M€.