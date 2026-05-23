Mercato OL : Les cinq pistes prioritaires de Lyon dévoilées

Les cinq premières pistes de l’OL sont connues. Elles mènent vers 4 attaquants et un milieu de terrain, tous évoluant à l’étranger.

L’OL cible Mads Bidstrup, le capitaine du RB Salzbourg

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Parmi les nombreuses pistes attribuées à l’OL pour le mercato d’été, il y en a cinq en tête de liste. La première est celle menant vers Mads Bidstrup, milieu de terrain Danois du RB Salzbourg en Autriche. Il est le capitaine du club de l’écurie Red Bull.

Cette saison, le joueur de 25 ans a pris part à 25 matchs en Bundesliga, 5 en Europa League et 4 en phase de qualification de la Ligue des champions. Selon l’estimation de Transfermarkt, il est évalué à 15 M€, alors qu’il avait été recruté à Brentford contre 6 M€ en juillet 2023.

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Bidstrup est sous contrat à Salzbourg jusqu’en juin 2029 et son tarif est un véritable obstacle pour la Direction lyonnaise.

Mercato : Lyon pense fort à Jonathan David

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Jonathan David (26 ans) est la deuxième cible de l’Olympique Lyonnais. Confronté à un souci d’adaptation dans le championnat italien, il n’a pas satisfait les attentes des dirigeants de la Juventus cette saison. L’ancien buteur du LOSC a marqué seulement 6 buts et a délivré 4 passes décisives en 34 matchs disputés en Serie A. En Ligue des Champions, il a inscrit 2 buts et offert 1 passe décisive en 9 apparitions.

Titulaire à 20 reprises, il a été confronté également à la concurrence de Dusan Vlahovic. L’international Canadien (75 sélections, 39 buts) est certes sous contrat avec « La Vieille Dame » jusqu’en juin 2030, mais l’idée de se relancer avec un autre club ne lui déplairait pas. Cependant, son prix élimine déjà l’OL. Arrivé à Turin librement en juillet 2025, il est évalué à 35 M€.

L’OL fonce sur Rastoder, un buteur du championnat suisse

Lyon suit également Elmin Rastoder, un avant-centre international Macédoine du Nord (7 sélections). Il évolue au FC Thoune en Suisse depuis 2024. Sa valeur marchande est estimée à 3 M€ et il est sous contrat jusqu’en 2027, plus une année supplémentaire en option. Le joueur de 24 ans est le 3e meilleur buteur du championnat suisse.

Il a été auteur de 15 buts et 6 passes décisives en 36 matchs joués en Super League cette saison. Grâce à ses performances, la cible du club rhodanien est également visée par le Borussia Mönchengladbach, Hambourg SV (en Allemagne) et le Panathinaïkos (en Grèce).

L’Olympique Lyonnais suit Zavier Gozo en MLS

L’Américain Zavier Gozo (19 ans) est aussi inscrit sur les tablettes des recruteurs de l’OL. Il s’agit d’un ailier droit ou milieu droit du Real Salt Lake City en MLS. Lié à la franchise américaine jusqu’au 31 décembre 2027, il est valorisé à 4 M€.

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Le natif de West Valley City est un grand Espoir du football américain. Il compte 2 sélections avec les U23, après avoir fait ses classes dans les sélections U15, U16, U17, U19 et U20. Le joueur de père d’origine ivoirienne est un crack de Salt Lake.

Ce début de saison, il a été titulaire à 13 reprises en autant de matchs disputés en MLS. Il est également décisif, avec 6 buts et 3 passes décisives, lors de la nouvelle saison démarrée en février 2026. Selon nos informations, le profil de Gozo intéresse aussi le TSG Hoffenheim en Bundesliga allemande.

Tomas Bobcek, un serial buteur slovaque visé

La cinquième piste explorée par le club rhodanien mène vers Tomas Bobcek (24 ans, 1, 87m). Il appartient au club Lechia Gdansk en Slovaquie. Comme Elmin Rastoder, l’avant-centre international Slovaque (2 sélections) est un véritable buteur. Il a marqué 18 buts et a délivré 6 passes décisives en 29 matchs disputés dans le champion slovaque. Joueur majeur de son club, il a été titulaire 27 fois.

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Son prix, estimé à 7 M€, ne devrait pas constituer une barrière pour l’OL. Mais la forte concurrence de l’AS Monaco l’est ! Tomas Bobcek est sous contrat avec ‘’Les Bétonneurs’’ jusqu’au 30 juin 2030.