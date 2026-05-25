Mercato Fenerbahçe : Le rêve du duo Maldini – Farioli ?

Avec les élections présidentielles qui approchent du côté de Fenerbahçe, chaque candidat à la présidence se prépare et commence doucement à dévoiler ses cartes. Il y en a une en particulier qui fait énormément de bruit et c’est celle d’une arrivée de la légende italienne Paolo Maldini au club, et de Francesco Farioli au poste d’entraîneur.

Hakan Safi montre sa carte secrete

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À seulement dix jours des élections présidentielles au Fener, Hakan Safi et Aziz Yildirim, les deux candidats, dévoilent des parties de leur jeu. Et du côté de Hakan Safi, on est plus parlant et on montre un peu plus de choses. Que ce soit au niveau des transferts, où le candidat promet une équipe prête pour la Champions League ou encore l’arrivée de grands joueurs, ou que ce soit dans la direction où il veut clairement une direction qui veut le bien du club, sans oublier le coach qu’il veut amener : un entraîneur qui connaît le championnat turc.

Et justement, dans cette direction de Hakan Safi, il aurait trouvé l’homme parfait pour faire rayonner le nom du club en Europe et dans le monde pour attirer des joueurs : Paolo Maldini, le défenseur italien légendaire.

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Comme on a pu le voir sur deux clichés photos publiés par Yağız Sabuncuoğlu récemment lors d’un dîner entre les deux parties. Toutefois, Safi a bien annoncé que Maldini ne sera pas un employé, mais plus un conseiller extérieur travaillant en lien étroit avec le club et sa direction.

Une alliance parfaite

Si aujourd’hui, Hakan Safi veut créer un Fenerbahçe dominant, puissant, en y apportant des joueurs de qualité, notamment comme Rafael Leao ou encore Mason Greenwood, son alliance avec Maldini peut permettre de rendre ces différents dossiers beaucoup plus faciles.

D’un côté, avec son nom, il crée de l’intérêt pour ce qu’il a à dire, de par son répertoire et les joueurs qu’il connaît, ou encore sa manière de valoriser le club peuvent permettre de réaliser de gros coups, sans oublier la question du coach. Un entraîneur qui connaît le championnat turc, ça ne court pas les rues, et Paolo Maldini ayant dit vouloir proposer un entraîneur italien, lui et la direction auraient jeté leur dévolu sur l’actuel entraîneur du FC Porto : Francesco Farioli.

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Passé par le championnat pendant 3 années, de 2020 à 2023, le tacticien italien connaît le championnat et n’aura aucun souci à s’adapter comme il l’a fait à Porto ou encore avec l’Ajax, sans oublier Nice. Un coach aussi jeune que lui qui domine autant, en n’ayant pas un seul bilan négatif depuis le début de sa carrière, est peut-être ce qu’il faut à Fenerbahçe pour espérer retrouver son standing d’avant.

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En créant une équipe qui lui correspond avec des joueurs d’expérience et quelques stars, on peut très rapidement assister à une excellente saison du côté du Bosphore. En tout cas, il faudra attendre les 6 et 7 juin pour les résultats de ces élections présidentielles pour que tout cela soit certainement rendu officiel.

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