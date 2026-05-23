Mercato: Le LOSC vise du lourd pour la succession de Genesio

Face aux envies de départ de Bruno Genesio, libre le 30 juin prochain, Olivier Létang et la direction du LOSC sont déjà à la recherche d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Les Dogues pourraient ainsi voir débarquer un grand nom cet été.

Mercato LOSC : Davide Ancelotti Ancelotti à la place de Genesio ?

La suite après cette publicité

Le LOSC pourrait engager un nouvel entraîneur cet été. Le club nordiste serait sur la piste de Davide Ancelotti. Bruno Genesio est arrivé en fin de contrat. Il n’est pas sûr que l’entraîneur de 59 ans continue de coacher les Dogues la saison prochaine.

Lisez aussi : Mercato PSG : Ancelotti recale le Paris SG !

À voir

OM Mercato: Urgent ! Christophe Galtier débarque à Marseille

Bien au contraire, Genesio a rencontré le président Olivier Létang pour lui confirmer son intention de partir, malgré une belle troisième place en Ligue 1 et une qualification pour la Ligue des champions.

De son côté, Lille aurait peut-être déjà trouvé le remplaçant de Bruno Genesio. Selon les révélations de RMC, les dirigeants lillois ont une short-list sur laquelle se trouve Davide Ancelotti. Le fils de l’emblématique Carlo Ancelotti a un profil qui plaît énormément à Olivier Létang. Le fils de Carlo Ancelotti, de retour depuis mars dernier dans le staff de son père sélectionneur du Brésil, plaît au président nordiste Olivier Létang.

Lisez aussi : Ancelotti à la place de Will Still, le pari fou du Stade de Reims !

À voir

Mercato Lens : Choc ! Pierre Sage prêt à claquer la porte ?

Le technicien italien de 36 ans n’a pourtant pas une grande expérience en tant que coach principal, lui qui avait été licencié par Botafogo en décembre dernier, seulement 5 mois après sa nomination. Davide a tenté de voler de ses propres ailes après plusieurs années comme adjoint de son père.

Mais son expérience en tant qu’entraîneur principal au Brésil ne s’est pas bien passée après cinq petits mois sur le banc du club de Rio de Janeiro. De son côté, Bruno Genesio ne devrait pas rester sans club bien longtemps.

Lire la suite sur le LOSC

Mercato LOSC : Un phénomène belge proche de signer

Mercato LOSC : Feu vert pour l’arrivée de Viery

À voir

Mercato PSG : Le FC Porto répond à Campos pour Diogo Costa !

Désireux de tourner la page lilloise, le technicien de 59 ans dispose déjà de plusieurs touches concrètes en Ligue 1, son nom revenant avec insistance du côté de l’Olympique de Marseille pour potentiellement succéder à Habib Beye.