Mercato OM : Genesio prêt à quitter Lille ? La vérité éclate

L’arrivée de Bruno Genesio sur le banc de l’OM prend de l’ampleur. L’annonce de son déménagement à Lille a même mis le feu aux poudres. Mais derrière cette manœuvre logistique se cache une réalité très complexe.

Mercato OM : Bruno Genesio va déménager, mais…

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Qui va entraîner l’Olympique de Marseille la saison prochaine ? Telle est la grande question qui agite la cité phocéenne ces derniers jours. Habib Beye étant sur le départ, plusieurs options sont explorées par sa direction pour le remplacer. Et l’une d’entre elles mène à Bruno Genesio.

L’entraîneur de 59 ans coche toutes les cases en interne. Son expérience en Ligue 1, sa capacité à tirer le meilleur d’une équipe et sa situation contractuelle conviennent à l’OM. D’autant plus que Bruno Genesio refuse de prolonger au LOSC. Il est libre de signer où il le souhaite. Ce qui ouvre la voie à un possible accord avec Marseille.

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Cette thèse s’est même renforcée par la réservation d’un monte-meuble par le technicien lillois. Ce dernier se prépare à déménager. Il a choisi de quitter le quartier où il habite à Lille. Cette action a enflammé les spéculations, laissant entendre que Bruno Genesio prépare ses cartons pour rallier Marseille.

Son déménagement est motivé par une tragédie

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Sauf que cette euphorie est tempérée par de nouvelles précisions. Le média spécialisé Le Petit Lillois a rapidement apporté un démenti partiel. Il explique que le déménagement de Bruno Genesio n’est pas lié à sa carrière professionnelle. Mais plutôt à « des événements tragiques » qui ont eu lieu dans son quartier.

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Il avait prévu de déménager quoi qu’il arrive, il y a eu des événements assez tristes dans cette rue. La tendance est toujours à un départ, oui. Mais s’il venait à rester, c’est pour déménager ailleurs. — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) May 21, 2026

Ce coup de froid rappelle que la prudence est nécessaire dans ce genre de dossier chaud. Même si la tendance reste clairement orientée vers un départ du coach lyonnais. Le nouveau président de l’OM, Stéphane Richard, et son équipe espèrent toujours le convaincre de signer cet été.