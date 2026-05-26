Mercato OM : Inattendu, un coach portugais arrive  

La direction de l’OM fouille un peu partout pour trouver un nouveau coach pour la saison prochaine. Un technicien portugais pourrait débarquer à Marseille.

Mercato OM : Sergio Conceiçao attendu à Marseille cet été ?

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Le dossier devient chaud à Marseille. Alors que les pistes menant à Christophe Galtier et Bruno Genesio occupaient le débat ces derniers jours, un autre nom revient à l’OM : celui de Sergio Conceiçao. Et cette fois, le contexte change tout.

Selon les informations révélées par Fabrizio Romano, le technicien portugais a décidé de quitter Al-Ittihad. Arrivé en Arabie saoudite après son passage à l’AC Milan, l’ancien coach du FC Nantes discute déjà avec ses dirigeants pour finaliser sa séparation. À 51 ans, il veut rapidement redevenir disponible sur le marché européen.

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Pas de pause prévue pour l’ex-entraîneur du FC Porto. Bien au contraire. S’il négocie sa sortie, c’est pour rebondir vite. Plusieurs clubs suivent donc la situation avec attention, et l’OM pourrait revenir dans la course.

Car le profil de Conceiçao plaît depuis longtemps à Marseille. Avant même l’arrivée de Roberto De Zerbi, son nom avait déjà circulé autour du club phocéen. Son tempérament, son vécu européen et sa capacité à gérer la pression collent assez bien à l’environnement marseillais.

Mais il y a un obstacle : l’aspect financier. En Arabie saoudite, Sergio Conceiçao percevait environ cinq millions d’euros par saison. Une somme difficilement compatible avec la rigueur budgétaire actuellement imposée par Frank McCourt à la direction olympienne.

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Pour espérer débarquer au Vélodrome, le Portugais devrait donc accepter un effort salarial conséquent. Pour l’instant, Marseille n’a pas encore pris une décision fixe. Habib Beye reste officiellement l’entraîneur de l’OM, même si les spéculations autour de son avenir deviennent chaque jour plus nombreuses.