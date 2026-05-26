Mercato ASSE : Un buteur se rapproche de Saint-Étienne

La direction de l’ASSE vise déjà le successeur de Lucas Stassin. Un crack malien est sur la short-list des Verts en vue du prochain mercato estival.

Mercato : l’ASSE lorgne un international malien

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Une succession se prépare à l’ASSE. Lucas Stassin pourrait quitter le Forez si les Verts ne montent pas en Ligue 1. Le club l’a conservé lors des deux derniers mercatos, mais le divorce pourrait être scellé cet été. Le joueur belge, relancé sous les ordres de Philippe Montanier, revalorise sa cote. Et cette dynamique, justement, doit permettre de générer une vente importante.

Le transfert n’est pas encore acté, mais il est désormais intégré dans la planification. Les dirigeants de l’ASSE cherchent son remplaçant. Cible identifiée : Lassine Sinayoko. Selon plusieurs informations, les Verts sont chauds pour déloger ce joueur de l’AJ Auxerre. Le Malien attire du beau monde.

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À l’été 2025, un accord avait même été proche avec le RC Lens, autour d’un transfert estimé à 8 millions d’euros. L’opération avait finalement échoué, en raison d’un revirement de la direction auxerroise. Sinayoko est sous contrat jusqu’en juin 2027, avec une année en option. Mais il dispose d’un bon de sortie.

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Sur le terrain, les chiffres renforcent l’intérêt. Cette saison, l’attaquant malien a encore mis tout le monde d’accord. Bilan : 12 buts et 4 passes décisives en 32 matchs de Ligue 1. Efficace, régulier, et surtout décisif dans une équipe en construction. Sa valeur marchande : 8 millions d’euros.