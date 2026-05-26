Mercato Stade Rennais : C’est fait, un crack débarque à Rennes  

Les dirigeants du Stade Rennais sont sur le point de boucler le premier deal de l’été. Un milieu de terrain va signer son contrat dans les prochaines heures.

Mercato : Adrien Thomasson, signature imminente au Stade Rennais

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Cette fois, le doute n’existe presque plus. En fin de contrat au RC Lens, Adrien Thomasson va bien rejoindre le Stade Rennais FC. Un accord existe déjà entre les deux parties depuis plusieurs semaines et, selon le journaliste Marc Mechenoua, l’officialisation devrait tomber ce mardi.

À 32 ans, le milieu français sort d’une saison forte avec le RC Lens. Capitaine des Sang et Or lors du sacre en finale de Coupe de France face à l’OGC Nice, il a marqué les esprits dans un exercice historique pour le club artésien. Rennes récupère donc un joueur expérimenté, habitué aux exigences de la Ligue 1 et capable d’apporter dans plusieurs registres.

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Relayeur actif, organisateur du jeu, joueur de volume mais aussi capable de finir les actions, Thomasson est en pleine forme. Son profil plaît au staff rennais, qui voulait rapidement sécuriser un élément fiable sans payer d’indemnité de transfert. Les dirigeants rennais veulent ajouter de l’expérience à un groupe qui ambitionne de retrouver les premières places du championnat et d’exister en UEFA Europa League.

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Du côté lensois, ce départ ressemble à la fin d’un cycle. Le club souhaitait prolonger son milieu, mais le joueur a préféré relever un nouveau défi, avec à la clé des conditions financières plus avantageuses. D’autres clubs s’étaient positionnés, en France comme à l’étranger, mais Rennes a fini par faire la différence.