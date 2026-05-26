Mercato FC Nantes : Négociation en cours, un coach proche de signer ?   

Le FC Nantes avance dans le brouillard. Et le dossier Christophe Pélissier commence sérieusement à coincer.

Mercato FC Nantes : Coup de froid pour la piste Christophe Pélissier ?

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À peine évincé par l’AJ Auxerre, malgré des résultats solides, Christophe Pélissier semblait être le coach idéal pour succéder à Vahid Halilhodzic sur le banc nantais. Son profil collait parfaitement au contexte. Habitué aux missions difficiles, capable de reconstruire un groupe, le technicien français apparaissait comme celui qui va relancer un FC Nantes relégué en Ligue 2.

Mais depuis quelques jours, le dossier ralentit fortement. En interne, les discussions stagnent. Selon Emmanuel Merceron, l’optimisme n’est plus vraiment de mise entre les différentes parties. La méthode des dirigeants nantais refroidirait même plusieurs acteurs du marché.

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Le fonctionnement du clan Kita poserait notamment problème. Franck Kita lancerait les premiers échanges avant que Waldemar Kita ne reprenne ensuite la main. Une organisation jugée floue et peu rassurante pendant les négociations. Aucun accord ne se dessine pour l’instant avec Christophe Pélissier.

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Les pensionnaires de la Beaujoire explorent d’autres pistes. Le nom de Michel Der Zakarian circule aussi. L’ancien coach des Canaris serait motivé à l’idée d’un retour à la Jonelière. Pour le moment, aucun contact concret n’aurait toutefois été établi. À quelques semaines de la reprise, la direction du FC Nantes n’a toujours pas choisi son futur entraîneur. Et après une descente douloureuse, les Canaris ne peuvent pas se permettre un nouveau départ chaotique, cette fois en Ligue 2.