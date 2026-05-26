Mercato OM : Un coach dit oui à Stéphane Richard

La direction de l’OM dégote un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Les négociations sont en bonne voie.

Mercato OM : Bruno Genesio vers Marseille cet été ?

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Bruno Genesio se rapproche de l’OM. Et du côté marseillais, son profil séduit de plus en plus. Libre après son départ du LOSC, le technicien français avance désormais comme le grand favori pour prendre le banc olympien la saison prochaine.

La piste menant à Christophe Galtier s’est refroidie. Dans le même temps, celle de Bruno Genesio s’est accélérée. Son départ de Lille, acté d’un commun accord, est une bonne nouvelle pour Marseille. Désormais sans contrat, l’ancien coach lyonnais représente une option idéale pour l’OM, surtout sur le plan financier. Aucun frais de transfert à payer. Aucun bras de fer à mener.

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Même si Habib Beye reste officiellement en poste, Marseille prépare déjà l’avenir. Le dossier Genesio progresse, malgré l’attente autour de la nomination du futur directeur sportif Grégory Lorenzi. Selon les informations de L’Équipe, Stéphane Richard a déjà échangé avec Bruno Genesio. L’absence d’agent autour du technicien facilite d’ailleurs les discussions directes. De son côté, Mohamed Toubache-Ter affirme que l’idée de rejoindre Marseille motive fortement l’ancien entraîneur du LOSC.

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Son passé lyonnais ne semble pas freiner les dirigeants marseillais. En cas de signature à Marseille, Jérémie Bréchet devrait devenir son adjoint. Ancien défenseur emblématique de l’OL, plusieurs fois champion de France, il a ensuite travaillé au centre de formation lyonnais avant de rejoindre Bruno Genesio à Lille.