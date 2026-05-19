Mercato : Coup de tonnerre ! Bruno Genesio arrive à l’OM

Sauf immense surprise, Habib Beye ne va pas continuer sur le banc de l’OM, qui lui cherche déjà un successeur. En fin de contrat avec le LOSC, Bruno Genesio pourrait ainsi prendre en main l’équipe phocéenne dès cet été.

Mercato OM : Bruno Genesio vers un départ au LOSC ?

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Au lendemain d’un rendez-vous crucial au Domaine de Luchin, l’avenir de Bruno Genesio s’éloigne du Nord. L’entraîneur français, libre le 30 juin prochain, se retrouve désormais sur les tablettes de l’Olympique de Marseille pour la saison prochaine. Selon les informations relayées par le journal L’Équipe, une réunion bilan s’est tenue ce lundi matin entre le technicien de 59 ans et son président Olivier Létang.

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Si aucune décision n’a été officiellement entérinée lors de ce tête-à-tête, la tendance s’oriente de plus en plus vers un départ définitif. L’ancien coach de l’Olympique Lyonnais n’aurait toutefois « pas fait ses adieux lors du barbecue des joueurs ce lundi midi », indique le quotidien sportif. Interrogé sur son avenir après le dernier match de la saison, ce dimanche, Genesio a botté en touche : « tout est envisageable. »

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Alors que les Dogues vont disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, Genesio n’est toujours pas fixé sur son futur. D’après le quotidien national, la tendance « forte » est à un départ, mais le Français a récemment adouci sa communication, en ouvrant la porte à une prolongation avec des « garanties. » Le média indique que Létang n’aurait pas abandonné l’espoir de le voir continuer. Mais, si ce n’est pas le cas, l’OM se tient déjà prêt à lui dérouler le tapis rouge.

Bruno Genesio a parlé avec Stéphane Richard

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Toujours selon L’Équipe, l’Olympique de Marseille, par le biais de son futur président Stéphane Richard, a « échangé » avec Bruno Genesio, dont le départ de Lille, évoqué depuis plusieurs mois, attire les convoitises, dont l’Olympique de Marseille, qui semble vouloir se décider rapidement sur le sujet de son futur entraîneur.

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Si le prochain directeur sportif, qui pourrait être Grégory Lorenzi, n’a pas encore statué sur le sujet et pourrait prendre un autre chemin, Christophe Galtier ? Eric Roy ?, Stéphane Richard a pris les devants, probablement pour prendre la température auprès de Bruno Genesio.

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Ce dernier, pas « insensible » à l’OM, cherche néanmoins à avoir des garanties sur le volet financier : or, actuellement, cet aspect « calmerait un peu son enthousiasme », alors qu’une cure d’austérité et un important coup de balai sont envisagés du côté de la Canebière pour cet été. Affaire à suivre…