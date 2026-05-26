Mercato PSG : Luis Campos négocie un deal XXL au Portugal  

Le Sporting Braga avance déjà ses pions pour Gabriel Moscardo. Et entre le club portugais et le PSG, les discussions s’annoncent plutôt simples cet été.

Mercato PSG : Gabriel Moscardo de retour à Paris cet été ?

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Le mercato estival du PSG promet d’être agité. Mais pour le moment, tout est mis de côté au sein du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale reste focalisé sur sa finale de Ligue des champions face à Arsenal, prévue à Budapest. Une fois ce rendez-vous passé, les dirigeants reprendront les grands dossiers en attente.

Parmi eux, celui de Gabriel Moscardo. Prêté cette saison à Braga, le milieu brésilien a retrouvé sa forme et affiché des progrès intéressants après son passage compliqué au Stade de Reims. Son avenir pourrait donc encore s’écrire au Portugal.

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D’après les informations d’O Jogo, le SC Braga souhaite prolonger l’aventure. Le club portugais aimerait obtenir un nouveau prêt d’une saison pour le joueur né à Taubaté. Les relations entre les deux clubs sont excellentes depuis l’entrée de QSI au capital de Braga en 2022, avec l’acquisition de 22 % des parts du club lusitanien. De quoi fluidifier les négociations.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028, Moscardo garde une autre idée en tête. Ces dernières semaines, le Brésilien a affiché son envie de revenir à Paris afin de convaincre Luis Enrique et de gagner sa place dans l’effectif parisien. Le problème, c’est que son profil ne ferait pas encore totalement l’unanimité en interne. La cellule sportive du Paris SG hésiterait donc à lui offrir un rôle important dès la saison prochaine.

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À Braga, le contexte semble plus favorable. Le club portugais peut lui garantir du temps de jeu, de la continuité et un environnement idéal pour poursuivre sa progression. À 20 ans, Gabriel Moscardo possède encore une large marge de développement avant de viser une place importante au très haut niveau.