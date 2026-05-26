ASSE – Nice : Un avantage supplémentaire pour Saint-Etienne

L’ASSE peut occuper les places du parcage visiteurs, en l’absence des supporters de l’OGC Nice à Geoffroy-Guichard, mardi, lors du barrage aller.

Les supporters de l’ASSE s’installent dans le parcage réservé à Nice

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L’ASSE a récupéré les places du parcage visiteurs avec l’autorisation de la Ligue de Football Professionnel (LFP) et l’accord de l’OGC Nice, selon les informations de L’Équipe. En effet, les supporters niçois sont interdits de déplacement à Geoffroy-Guichard par le ministère de l’Intérieur.

L’équipe de Philippe Montanier sera donc poussée par 2 000 supporters supplémentaires, face à celle de Claude Puel. Le match étant à guichets fermés, « Le Chaudron » attend près de 40 000 spectateurs ce mardi (20h45).

Tout le stade Geoffroy-Guichard derrière Saint-Etienne

La réattribution des places du parcage à l’AS Saint-Etienne est encore un avantage pour l’équipe stéphanoise. Elle sera soutenu par tout un stade en ébullition. C’est la huitième fois que les Verts joueront à guichets fermés cette saison, et la quatrième fois consécutive.

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Rappelons que le Gym est privé de son avant-centre Elye Wahi pour ce match aller. Il est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Pour le match retour à Nice, le vendredi 29 mai, le club azuréen est également frappé d’un huis clos total par la LFP.