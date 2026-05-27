Paris FC : un top 10 en Ligue 1 déjà dans le viseur

Après une belle première saison en Ligue 1, le Paris FC vise désormais un top 10 et prépare un mercato ciblé pour franchir les étapes dans son projet.

Paris FC : Un projet pas à pas

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Le Paris FC avance. Après une première saison en Ligue 1 conclue à une belle 11e place, le club parisien veut désormais viser plus haut. L’objectif est clair : entrer dans le top 10 dès la saison prochaine.

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Pour y arriver, le club veut d’abord garder ses joueurs clés. Marshall Munetsi et Luca Koleosho sont considérés comme des éléments essentiels du projet. Le Paris FC ne veut pas tout changer, mais construire sur une base déjà solide.

Dans le même temps, certains départs se préparent. Ciro Immobile, arrivé cet hiver, n’a pas vraiment convaincu et pourrait déjà quitter le club. Même situation pour Diego Coppola, dont le prêt ne devrait pas être prolongé.

Le club souhaite donc un mercato intelligent, avec des renforts ciblés plutôt qu’un grand changement. Antoine Kombouaré reste au centre du projet pour assurer la continuité sportive.

Un équilibre d’ambition et de patience

Depuis le rachat du club, le Paris FC avance avec une idée simple : progresser étape par étape. Mais sans brûler les étapes.

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Le propriétaire Antoine Arnault insiste sur cette vision. Il rappelle que la montée rapide des attentes peut être un danger. Le club veut éviter de se précipiter et de fragiliser ce qui est en train de se construire.

L’idée est donc claire : stabiliser la Ligue 1 avant de viser plus haut. Le top 10 est considéré comme une étape logique dans cette progression. Le Paris FC est dans une phase charnière. Le club grandit vite, mais doit rester cohérent dans ses choix.

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La clé sera la stabilité de l’effectif et la qualité du mercato. Sans déséquilibrer un groupe déjà compétitif.

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Mais la Ligue 1 ne laisse pas le temps. Et pour s’installer durablement dans le top 10, le Paris FC devra confirmer sur le terrain ce projet ambitieux.

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