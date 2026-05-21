Mercato Paris FC : Adieux émouvants de Julien Lopez !

Après neuf saisons au Paris FC, Julien Lopez quitte le club en laissant une trace importante, marqué par son rôle dans l’ascension et la progression du projet parisien.

Lopez quitte le Paris FC après une carrière marquante

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Il est l’un des joueurs les plus capés du club. Julien Lopez a dit au revoir au Paris FC dimanche. Blessé, il n’était pas sur le terrain pour jouer, mais après le coup de sifflet final et cette victoire contre le PSG 2 buts à 1, le joueur de 34 ans a pris le temps de descendre saluer les supporters avec un virage complet l’acclamant.

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Arrivé en 2017, il sort de sa neuvième saison au club, il est l’un des rares joueurs à avoir connu l’évolution et la transition du club du PFC après son rachat par la famille Arnault en 2024.

L’attaquant aura inscrit 31 buts et délivré 16 passes décisives lors de ses 261 matchs disputés ici. Des statistiques qui le rangent à la 4e place au classement des meilleurs buteurs de l’histoire du club.

Un joueur témoin de la montée en puissance du PFC

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Lors d’un entretien accordé au journal L’Équipe, il est notamment revenu sur l’évolution du club : « C’était un petit club quand je suis arrivé, on s’entraînait dans un parc départemental. J’ai vu le club grandir. J’ai découvert la L2, la L1, le Parc des Princes ».

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Originaire de Marseille, où son frère Maxime Lopez a joué, Julien Lopez s’est totalement familiarisé avec le club de la capitale : « Moi, le Marseillais, j’ai appris à aimer Paris ».

Ce club qui lui a rouvert les portes d’un rêve qu’il pensait, à 25 ans, avoir définitivement fermé. Âge donc où il signera son premier contrat pro avant de jouer à 33 ans son premier match en Ligue 1.

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Dorénavant libre, il chercherait un projet en Ligue 2 ou Ligue 3.